El Defensor del Pueblo investiga la falta de limpieza de un colegio de Sevilla Este: "Los niños vuelven llenos de picaduras"

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Sevilla por la falta de limpieza en un colegio público de la ciudad. Esta actuación se inicia tras admitir a trámite una queja por el "gran problema de salubridad" que sufren los alumnos del CEIP Manantial, en el barrio de Sevilla Este, provocado por "el déficit de trabajadores para las tareas de mantenimiento y limpieza", según consta en un documento oficial al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

"En nuestro caso, el patio de infantil presenta una gran suciedad", expuso la persona que denunció esta situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz. "Esto genera un gran problema de salubridad para nuestros pequeños, que vuelven a casa todos los días llenos de picaduras de los insectos que viven gracias a esa falta de limpieza", se detalla en la queja, centrada en el CEIP Manantial. "Muchos niños han requerido de asistencia médica y tratamiento antibiótico".

Tras recibir y estudiar esta comunicación, el Defensor del Pueblo la ha admitido a trámite al considerar que, "en principio, reúne los requisitos establecidos por la ley". "En consecuencia, procedemos a poner en marcha las actuaciones ante las entidades correspondientes para investigar los hechos que motivan tal reclamación, en concreto ante el propio Ayuntamiento de Sevilla", avisa este organismo en una carta enviada el pasado miércoles al alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz.

"Solicitamos formalmente la colaboración mediante la emisión del informe junto a la documentación oportuna que permitan el esclarecimiento de los motivos de la queja tramitada", le pide el Defensor del Pueblo Andaluz, encabezado por Jesús Maeztu, al regidor hispalense. El propio Sanz ha reconocido este jueves ante los medios que la limpieza de los centros escolares es algo que "no termina de funcionar" y que "queda por resolver".

Segundo colegio con picaduras

La comunidad educativa del CEIP Jacarandá, también en Sevilla Este, denunció públicamente el pasado vierners el "deplorable estado de suciedad" en el que se encuentra el colegio como consecuencia de la reducción del personal de limpieza, que ha pasado de cinco trabajadores adjudicados a tan solo dos. A través de un comunicado, el AMPA Caracol ha criticado duramente la "dejación de funciones" del Ayuntamiento de Sevilla.

"En Halloween, la mugre, el polvo, las telarañas y los insectos vienen por cortesía del Ayuntamiento", ironizan en el texto. Algunos alumnos, aseguran desde esta AMPA, han sufrido picaduras de insectos y reacciones en la piel, mientras que otros evitan acudir al baño por el mal estado de las instalaciones. "El colegio está sencillamente impresentable: con polvo por todas partes, baños sucios, papeleras llenas y aulas en las que cuesta respirar".

Las vacantes en la plantilla, casi al 30%

En el turno de mañana, la merma de trabajadores de limpieza de colegios alcanza incluso un tercio del total, ya que de los 146 puestos existentes, 44 están sin cubrir, según datos de los sindicatos. Por su parte, en el de la tarde se contabilizan 130 vacantes de las 490 plazas contempladas en la actual RPT (relación de puestos de trabajo). Es decir: falta el 26,5% de limpiadores de centros educativos públicos de Sevilla una vez que acaba el horario lectivo.

Ante esta falta de personal, las secciones sindicales en el Ayuntamiento de Csif, CCOO, UGT y SPLS-USO firmaron el pasado miércoles un comunicado conjunto exigiendo al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "una reunión con carácter urgente" para abordar este asunto. "De 636 puestos en RPT hay más de 220 vacantes, lo que supone una merma en los efectivos de limpieza de más de un 30% en los centros educativos públicos, Ilegando de forma puntual al 50%", exponen estas organizaciones en su escrito.