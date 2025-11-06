Desmantelan en Osuna una red de cultivo de marihuana con más de 1.500 plantas listas para la venta

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarrollado una operación conjunta desarrollada en tres fases desarticulando cuatro centros de cultivo indoor de marihuana en la localidad de Osuna.

La primera de las operaciones se realizó el pasado 8 de octubre llevando a cabo el registro de una nave industrial en Osuna interviniendo en su interior 150 plantas en diferentes fases de crecimiento, ha informado la Guardia Civil en un comunicado, procediendo a la detención de una persona como presunto responsable de dicha plantación.

A raíz del inicio de las investigaciones, se desarrolló la segunda operación el pasado día 16 de este mes finalizándose con la detención de un varón tras el registro llevado a cabo en su domicilio en el que los investigadores intervinieron 654 plantas de marihuana en avanzado de floración, así como 10.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

Como consecuencia de estas actuaciones se llevó a cabo la ejecución de la última operación, el pasado 20 de octubre, culminado en la detención de tres personas, junto con cuatro registros simultáneos en la localidad de Osuna, dando como resultado la localización de dos cultivos indoor con la aprehensión de 814 plantas de marihuana muy cerca de su recolección.

Registro de la Guardia Civil en una vivienda de Osuna / Guardia Civil

La investigación llevada a cabo por la Unidad Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y de la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, finaliza con la detención de un total de cinco personas todas ellas vecinas de la localidad de Osuna

Durante los registros se procedió a la aprehensión de 1.600 plantas de marihuana en distintas fases de maduración, así como sistemas de iluminación avanzada, extractores para la ventilación y diversos equipos de aire acondicionado. Además, se localizaron conexiones fraudulentas a la red eléctrica diseñadas para ocultar el consumo a la compañía suministradora.

Plantación de marihuana indoor en una nave de Osuna / Guardia Civil

A los detenidos se le imputan la presunta comisión de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos de defraudación de fluido eléctrico, siendo puestos junto con las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente, siendo las sustancias intervenidas destruidas por orden judicial.

Todas estas operaciones se enmarcan dentro de los planes de lucha con el tráfico de drogas y en la permanente colaboración entre la Agencia Tributaria junto con la Guardia Civil de Sevilla.