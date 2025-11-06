Sevilla, en riesgo de "perder" su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa

El histórico conflicto por la propiedad de las casas del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla, que se remonta a la primera mitad del siglo XX, alcanza una nueva dimensión. El alcalde ha advertido este jueves del estado de "ruina" en el que se encuentran las casas número 1, 10 y 12, que son propiedad del Gobierno de España. Según José Luis Sanz, el deterioro de las mismas podría suponer "la pérdida" de la catalogación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO otorgada en 1987 al conjunto monumental que conforman el Alcázar, la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias. "El Ayuntamiento ha denunciado ya ante Patrimonio del Estado cómo están y que había que intervenir, y la respuesta ha sido la de siempre, el silencio más absoluto", ha denunciado.

El primer edil popular ha alertado de la situación que vive "un monumento que recibe ya 2,4 millones de visitantes al año, el más visitado de Sevilla". Lo ha hecho a las puertas de la casa número 12, acompañado del portavoz municipal, Juan Bueno, y la directora gerente del Alcázar, Ana Jáuregui. Concretamente, ha expuesto los daños que sufre esa casa número 12, en la que la Gerencia de Urbanismo ya está actuando con trabajos de contención "ante la pasividad de su propietario". Por ello, ha sido objeto de un expediente de policía edificatoria por parte de Urbanismo, "una figura legal que permite al Ayuntamiento intervenir en inmuebles que no sean de su propiedad ante la evidencia de un riesgo para la seguridad de los ciudadanos".

En el caso de la casa número 10, el alcalde ha explicado que las filtraciones de agua que hay en ella sí afectan al monumento en sí, a estancias como la Cocina del Maestre o el Patio de los Yesos del Real Alcázar de "un valor patrimonial incalculable". Sobre ella, el Gobierno local estudia "el inicio de un posible expediente de expropiación a Patrimonio del Estado ante ese silencio que tenemos siempre por respuesta por parte del Gobierno de la Nación". "El Ayuntamiento por ley tiene la responsabilidad patrimonial de mantener la integridad de este monumento", ha añadido.

El Ayuntamiento de Sevilla, desde que está en manos de los populares, hizo una oferta de compra del inmueble que no obtuvo respuesta, según Sanz. Además, el regidor hispalense ha recordado que en la campaña electoral de las elecciones de 2023, "el PSOE anunció a bombo y platillo, con Antonio Muñoz a la cabeza, la cesión gratuita de la casa 10 al Ayuntamiento, al Alcázar". "La campaña no salió como el PSOE esperaba, porque ganó el PP, y a través de una notificación de la Dirección General de Patrimonio del Estado, el 2 de abril de 2025, el Gobierno de la Nación le dice al Ayuntamiento de Sevilla que se olvide de la cesión gratuita que prometió en campaña electoral. Vuelvo a pedir al Gobierno que, ya que mantiene estas casas en ruinas, nos permita comprarlas para arreglarlas", ha relatado.

Deterioro de la casa número 12 del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla / Rafa Aranda

El "deterioro" de la casa 10 del Alcázar

La directora gerente del Alcázar, Ana Jáuregui, ha explicado que la casa número 10 está "apuntalada" debido a que no se han podido hacer "todos los trabajos necesarios" al no disponer de ella. "Tiene partes del techo caídas, entre otras cuestiones, porque no ha tenido ningún tipo de conservación en estos últimos años y no filtra el agua a esa zona", ha descrito. También "está causando un efecto sobre el Patio de los Yesos, que es del siglo XI, de los más antiguos que tenemos en el Alcázar, y necesitamos aliviar todo ese peso que cae encima para hacer una actuación integral y de bastante calado para intentar paliar esos efectos".

La casa 10 del Patio de Banderas es propiedad de Patrimonio del Estado desde 1931. De todas las casas que formaron parte esencial del conjunto palatino islámico, es la única, junto con la 9, perteneciente a los recintos fundacionales. Sus muros mantienen el alzado íntegro de varias estancias pertenecientes al palacio almohade del Yeso, uno de los iconos de la arquitectura islámica española. Se sitúa entre el Apeadero de ingreso al monumento, construido por Vermondo Resta en 1610, y el Patio del Yeso y Cuarto de Don Fadrique, fechados en los siglos XII y XIV respectivamente.

Acceso a la casa número 10 del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla / Rafa Aranda

En su interior se conserva íntegramente en planta alta la nave meridional del palacio almohade y mantiene como pavimento la techumbre forzada que hoy cierra a media altura respecto a la original, dicha estancia palatina. Por otra parte, el lado oriental es también original, dándose la paradoja de que abre ventanas al mismo patio islámico. En su medianera sur, topa con el Cuarto medieval del Maestre lo que lo hace intransitable y lo convierte en una dependencia aislada. En el lado este, sus estancias ocupan el espacio en el que originalmente, antes de la construcción del Apeadero, se ubicaba otro palacio islámico ya desaparecido.

Puerta de la casa número 1 del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla / Rafa Aranda

Un conflicto con un siglo de historia

El Ayuntamiento de Sevilla reclama tener en su posesión las casas 1, 10 y 12, una petición que tiene un siglo de historia. Ya desde diciembre de 1931 el Ayuntamiento se dirigió al Ministerio de Hacienda para hacerse con las casas 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Patio de Banderas. Esta reivindicación se ha mantenido a lo largo de los años por todos los ayuntamientos de la ciudad.

Y en 2022, la Administración General del Estado accedió a la enajenación directas al Ayuntamiento de los inmuebles 7 y 8. Sin embargo, con las 10 y 12 el actual Gobierno local no está teniendo la misma suerte. "Este (el Patio de Banderas) puede ser perfectamente uno de los rincones que define cómo es la relación del Gobierno de la Nación con la ciudad de Sevilla. Una relación que está marcada por el abandono y la falta de interlocución que hay, total y absoluta", ha asegurado el alcalde, que ya plantea tomar otra serie de medidas para dar un paso más en este conflicto histórico.