Los trabajadores de Tussam piden ser "agentes de la autoridad" para evitar las "continuas agresiones" hacia sus conductores

Un buen número de empleados de Tussam se concentraron este pasado miércoles frente al Parlamento de Andalucía para denunciar "las continuas agresiones que sufren los trabajadores durante la prestación del servicio", según apuntan los sindicatos. Según cifras facilitadas por la organización, en total acudieron "más de 300 personas" a un acto convocado por las secciones sindicales con representación en el comité de empresa: CGT, ASC, SITT, CCOO, SITT y Csif.

El objetivo principal de esta manifestación es "el reconocimiento de agentes de la autoridad durante la prestación del servicio, como ya tienen reconocidos otros colectivos", según un comunicado remitido por el propio comité de empresa de Tussam. "A la concentración asistieron representantes del grupo socialista, de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, que mostraron su apoyo hacia la reivindicación objeto de la convocatoria".

Asimismo, desde las organizaciones sindicales convocantes señalan que miembros del grupo popular "se comprometieron a trasladarlo a sus responsables". "Las secciones sindicales con representación en el comité de empresa de Tussam valoran positivamente el desarrollo de la concentración y no descartan futuras movilizaciones hasta la consecución de los objetivos marcados".