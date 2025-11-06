Vuelve la luz a Fibes y recupera la normalidad: Sicab mantiene su fecha tras la inundación del Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes recupera la normalidad, a tiempo para reanudar la programación de eventos del recinto y salvar la organización del Salón Internacional del Caballo (Sicab) de 2025, que tiene un impacto económico de 60 millones de euros. Las fuertes lluvias de hace una semana ocasionaron importantes daños en los sótanos de las instalaciones, que sí se llevaron por delante el Salón del Motor, con un impacto económico de 45 millones, o Sevilla en Boda, que han tenido que buscar nueva fecha. Sin embargo, según confirman a El Correo de Andalucía los organizadores de la XVI edición del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres y de Sicab, estos mantienen sus fechas y siguen adelante.

"Nadie nos ha notificado ninguna cancelación. A día de hoy vamos adelante con el mismo ritmo de trabajo, tenemos activa la campaña de venta de entradas y a partir de la semana que viene comenzaremos el montaje", cuentan a este periódico fuentes de Sicab. "Trabajamos con total normalidad, se han estado tomando medidas de seguridad para que haya luz, se ha aumentado el personal y si es necesario un refuerzo se asumirá", añaden desde la tranquilidad de que salvo otra lluvia importante no habrá problema y tienen preocupaciones mayores.

El propio alcalde, José Luis Sanz, confirmaba este miércoles que "no corre ningún peligro". Por tanto, este Salón Internacional del Caballo tendrá lugar del 28 al 23 de noviembre. Es la 35 edición del que se considera que es es el mayor evento ecuestre en torno al caballo de Pura Raza Española en el mundo, con exhibiciones, jornadas formativas, actos sociales o actividades comerciales. En la pasada edición hubo 81 palcos ganaderos y 321 stands contratados de la industria ecuestre y sectores afines nacionales e internacionales.

En el caso del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, que pone en marcha la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, se celebrará los días 11 y 12 de noviembre. Fuentes de la Consejería de Igualdad precisan a este periódico que todo sigue según lo previsto, aunque se ha hecho un cambio y se realizará en Fibes II. Inicialmente iba a ser, igual que Sicab, en Fibes I, que fue la zona afectada por la lluvia.

Concurso de doma vaquera en el Sicab, que será en noviembre de 2025 / SICAB

Fibes recupera la instalación eléctrica

El Palacio de Congresos y Exposiciones fue de los recintos más afectados de Sevilla por las históricas precipitaciones de hace una semana. Según informó el Consistorio, los daños se concentraron en la práctica totalidad de los sótanos de las instalaciones, afectando especialmente a las dependencias situadas por debajo de la rasante, donde están elementos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación. Esto impidió la inauguración del Salón de Motor prevista para el miércoles 29 de octubre, día del fuerte temporal, y su celebración en las jornadas posteriores.

José Luis Sanz aseguraba ya este miércoles, tras la colocación de la primera piedra de las VPO de Algodonera y Barqueta, que "el problema de Fibes está subsanado". Explicaba que esta inundación se produjo por "los dos metros de agua que se cuelan por el metro de Fibes y que afecta a toda la instalación eléctrica". Pero esta instalación "está en revisión y ya hay nuevos generadores y transformadores trabajando".

Interior del Palacio de Congresos y Exposiciones (FIbes) en Sevilla tras las fuertes lluvias / EUROPA PRESS

Sobre todo, estas incidencias afectaron a las instalaciones de Fibes I. Según el informe emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, las intensas precipitaciones provocaron la anegación de los sótanos, recomendando la clausura temporal de Fibes I hasta que se pudiese garantizar plenamente la seguridad de las instalaciones.

Nuevas fechas del Salón del Motor y Sevilla de Boda

La actividad en Fibes se detuvo hace una semana y obligó a cambiar la organización de los dos siguientes eventos: el Salón del Motor 2025 y Sevilla de Boda. En el caso del primero, tras su cancelación, Sanz ha anunciado que se ha buscado una nueva ubicación, "dentro de lo complicado que es mover la programación de Fibes". Será del 11 al 15 de diciembre. "A lo mejor no es la ideal según ellos, según el sector, pero creo que también es una buena fecha y creo que es un evento que Sevilla no podía perderse", ha añadido.

El segundo evento que se suspendió fue Sevilla de Boda. El Ayuntamiento de Sevilla confirmó que "debido a los daños ocasionados por el reciente temporal" se aplazaba y no iba a tener lugar del 7 al 9 de noviembre. El Consistorio ha confirmó que el evento se haría los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026.

La inundación de Fibes, por tanto, se cobró dos víctimas, que tuvieron que cambiar sus fechas, pero los Sicab 2025 y la XVI edición del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres salen a flote y siguen adelante.