El Gobierno aprueba definitivamente el tramo de la SE-40 con el puente sobre el Guadalquivir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado de forma definitiva al proyecto de trazado de la autovía SE-40, en el tramo que conectará Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río, en la provincia de Sevilla. Esta actuación clave incluye la construcción de un puente sobre el río Guadalquivir, una infraestructura estratégica para culminar el cierre del anillo metropolitano de la capital andaluza y mejorar la movilidad en el área sur de Sevilla.

Proyecto del futuro puente de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río. / E.P.

El proyecto ya ha sido sometido al trámite de información pública, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), y afecta a un trazado con una longitud de 5,069 kilómetros, ubicado al suroeste de Sevilla, entre las localidades de Dos Hermanas y Coria del Río.

Conexión clave entre tramos

Conectará con el tramo Alcalá de Guadaíra (A-376) - Dos Hermanas (A-4) al oeste; y con el tramo Coria del Río (A-8058) - Almensilla (A-8054) al este.

De esta forma, se cerrará el arco sur de la SE-40, comunicando ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49, y dará servicio a importantes flujos de tráfico, parte de los cuales se ven obligados a utilizar actualmente la SE-30.

Recreación del puente de la SE-40 sobre el Guadalquivir. / E.P.

Puente sobre el río Guadalquivir

La actuación contempla la construcción de un viaducto sobre el río Guadalquivir, de aproximadamente 3,5 km de longitud. El tramo atirantado, de 726 m, tendrá un vano central de 366 metros de luz y las pilas fuera del cauce. Para realizar el cálculo que permita el paso de los barcos, se ha licitado recientemente un contrato por 4,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Ineco.

La autovía de circunvalación de Sevilla SE-40 es uno de los principales proyectos de infraestructuras que se están desarrollando en Andalucía en los últimos años por parte de este Ministerio.

Esta actuación permitirá descongestionar la ronda de circunvalación SE-30, que cumple una función articuladora del Área Metropolitana de Sevilla y distribuidora del tráfico de agitación y de los tráficos de medio y largo recorrido.

Actualmente, ya se encuentran en servicio 38 kilómetros de la SE-40 que, una vez completada, alcanzará unos 77,6 kilómetros de longitud total.