De lunes a viernes: este es el menú para más de 20.000 niños en colegios de Sevilla

¿Cuál es el menú semanal para los alumnos de 230 colegios públicos de la provincia de Sevilla? Esta es la guía a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía para mostrar qué se come a lo largo de una semana en aquellos centros cuyo catering es la empresa familiar Hermanos González. Lentejas estofadas, guiso de arroz con verduras y pollo, crema de calabacín y patata o lomo de cerdo a la riojana son algunos de los platos que se sirven en los comedores escolares donde comen 23.130 niños todos los días. Las propuestas de platos es muy variada y difícilmente se repite un plato a lo largo del mes según el menú del catering al que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, propuestas como el "conglomerado" de pescado ("cubitos" de bacalao o merluza y "lingotes" de salmón), un plato que genera controversia por parte de las familias, se sirven, por lo menos, una vez a la semana.

Cabe destacar que, de los 375 comedores escolares que hay en la provincia sevillana, 326 están gestionados por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) que depende de la Junta de Andalucía. Es decir, este catering está controlado e inspeccionado "todas las semanas" por el Gobierno andaluz.

Tal como ha podido saber este medio, el catering reparte la comida dos veces por semana, por lo que los miércoles los alumnos comen el menú que llegó el lunes. El precio del menú por alumno es de 5,54 euros, 56 céntimos más que el curso 23/24. Todos los platos que se van a explicar a continuación forman parte de un menú de línea fría, el que se sirve en aquellos centros que no tienen cocina in situ y, por lo tanto, dependen de un catering externo. Estos productos están catalogados como "quinta gama" y son aquellos alimentos preparados, cocinados y listos para servir tras un calentado mínimo. Cabe destacar que este tipo de menús también se sirve para trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, para las universidades de Jaén y Huelva y para la Academia de Guardia Civil de Baeza.

Lunes 20 de octubre

Imágenes de los platos que se sirvieron el lunes 20 de octubre en un colegio con el catering Hermanos González. / Cedida

De primero, se sirvió una ensalada de tomate, cuatro estaciones, con maíz y atún. La ensalada llevaba tomate, lechuga, zanahoria, col lombarda, maíz y atún. De segundo, los menores probaron lentejas estofadas con verduras ecológicas. Cabe destacar que, de acuerdo con el catering, esta empresa de Alcolea del Río "es la única que sirve productos ecológicos" en los menús escolares. El estofado está compuesto por cebolla, zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde, patata y ajo.

De postre se ofreció un plátano ecológico. La comida estuvo acompañada por agua y pan.

Martes 21 de octubre

Imágenes de los platos que se sirviero el martes 21 de octubre en un colegio con el catering Hermanos González. / Cedida

Ese martes los alumnos comieron un guiso de arroz con verduras y pollo que llevaba pimiento verde, calabacín y tomate. El segundo plato consistió en una tortilla a la francesa con atún horneada con guarnición de tomate crudo. Los platos se sirvieron con agua y pan 100% integral. Los alumnos se tomaron de postre una pera ecológica.

Miércoles 22 de octubre

Imágenes de los platos que se sirvieron el miércoles 22 de octubre en un colegio con el catering Hermanos González. / Cedida

El menú del miércoles 22 de octubre estaba compuesto por una crema de calabacín y patata ecológica. En cuanto al segundo plato, se sirvió bacalao encebollado horneado con guarnición de arroz salteado al ajillo. El postre fue una mandarina ecológica y todo el menú, como siempre, se sirvió con agua y pan.

Jueves 23 de octubre

Imágenes de los platos que se sirvieron el jueves 23 de octubre en un colegio con el catering Hermanos González. / Cedida

El jueves fue día de estofado de patatas con verduras. Este plato llevaba berenjena, zanahoria y tomate. De segundo tocó lomo de cerdo guisado a la riojana con ingredientes como la cebolla, el tomate y el pimiento rojo. De postre los estudiantes comieron manzana ecológica y el menú se sirvió con agua y pan.

Viernes 24 de octubre

Imágenes de los platos que se sirvieron el lunes 24 de octubre en un colegio con el catering Hermanos González. / Cedida

El viernes 24 de octubre se celebró el Día Mundial de la Pasta en los colegios, por lo que el catering sirvió pasta con salsa de tomate y orégano ecológica. De segundo, se ofreció tortilla de patatas y calabacín la plancha con guarnición de lechuga cruda. Al igual que el lunes, de postre se ofreció un plátano ecológico y, como siempre, todo acompañado de agua y pan.

Además de los platos que se acaban de mostrar, también se sirven otras propuestas como la crema de zanahoria y patata ecológica, los "lingotes" de salmón al horno con guarnición de patatas al horno, pavo al horno al limón con guarnición de lechuga o tilapia a la menier.