Los padres de Sandra Peña declararán ante la Fiscalía de Menores el próximo 12 de noviembre como testigos

Los padres de Sandra Peña tendrán que declarar ante la Fiscalía de Menores como testigos por el suicidio de su hija el pasado 14 de octubre en Sevilla. José Manuel Peña y Zara Villar están citados el próximo miércoles 12 de noviembre para exponer detalles relacionados con el trágico suceso, producido después de que la menor sufriera bullying en el colegio Irlandesas Loreto.

Tal y como adelantó El Correo de Andalucía, el informe de la Policía Nacional realizado por el Grupo de Menores (Grume) ya fue entregado al Ministerio Público días atrás. La investigación policial ha tratado de recabar todos los datos posibles: desde el móvil de Sandra o de los testimonios de algunos de sus compañeros y de las tres menores a las que se investiga en el proceso penal. Diario de Sevilla informó de que una de las tres niñas se acogió a su derecho a no declarar.

De esta manera, ahora será el Ministerio Público el encargado de realizar distintas diligencias. Entre las mismas, se tomará declaración de los distintos testigos de lo ocurrido, por eso están citados a declarar los padres de Sandra.

Cabe recordar que la Fiscalía abrió dos investigaciones tras el suicidio de la menor sevillana. Una de ellas trata sobre la responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto y de la Junta de Andalucía en el caso de acoso. El colegio sabía que existía un problema de bullying, pero no advirtió de ello a Inspección Educativa.

La otra investigación está destinada a determinar el posible grado de implicación de tres menores, mayores de 14 años, en lo ocurrido. Es necesario destacar que, desde el día de su 14 cumpleaños, los menores pueden responder penalmente por sus actos. El Ministerio Público no investiga en ningún caso las acciones realizadas por jóvenes que no hayan cumplido esa edad por ser inimputables.

Un monumento y una protesta

El padre y el tío de Sandra Peña estuvieron ayer presentes en Villar de Rena (Badajoz) en la inauguración de un monumento contra el bullying. El ayuntamiento de la localidad decidió dar el nombre de la sevillana a la construcción como homenaje. Será un monumento dinámico, es decir, irá recibiendo piezas a lo largo del curso escolar, a la par que los niños reciben clases de concienciación contra el acoso escolar.

Los padres de Sandra también han estado presentes en la manifestación ante el Congreso celebrada este jueves 6 de noviembre. La Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas, junto a familiares de niños que se han suicidado por culpa del bullying, ha reclamado con urgencia la aprobación de una Ley Integral contra el Acoso Escolar.

"A los papás de Sandra y a mí no nos van a reparar el daño. Nuestros hijos han muerto, pero nos estremecemos cada vez que vemos en el telediario que un niño fallece por la misma causa. Cuando un niño pierde la vida, el dolor no desaparece. Además, ni una carta, ni un 'lo siento', ni un 'vamos a ponernos a trabajar'. Los que están aquí (en referencia al Parlamento) no son capaces de reunirse y ponerse de acuerdo para salvar la vida de nuestros hijos", afirmó José Manuel López, sevillano presidente de Trencats y padre Kira, niña que se quitó la vida tras sufrir bullying.

Recogió Europa Press el lamento de Isaac Villar, tío de Sandra, en la manifestación porque en el caso de su sobrina "no se llevasen a cabo" los protocolos de acoso escolar por parte del centro educativo. Aunque no se puede saber con certeza si la aplicación de los mismos hubiese impedido el final de la joven, "sí se podría haber tomado medidas para intentar evitarlo".