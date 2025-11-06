Policía Local y Ayuntamiento de Sevilla chocan de nuevo: los agentes rechazan el Plan de Navidad y dejan de hacer horas extra

La Policía Local y el Ayuntamiento de Sevilla han vuelto a chocar a las puertas de una festividad. El sindicato mayoritario en el Cuerpo, el Sppme-A, ha decidido romper las negociaciones con el Gobierno de José Luis Sanz y "desde este jueves y sin fecha de finalización" no realizar ningún servicio extraordinario, "ni productividad los fines de semana ni horas extraordinarias entre semana". El motivo principal, el Plan de Navidad propuesto por el Consistorio, que califican de "ilógico".

"El Plan Navidad solo se basa en un ahorro económico y obvia el grado 4 de terrorismo, la concentración de personas y los distintos eventos de la ciudad", señalan desde la delegación sevillana del Sppme-A. "Es una propuesta ilógica y de difícil ejecución: unos días son Plan y otros no. Operativamente es difícil de montar, y menos de ejecutar por la cantidad de movimientos de policías que conlleva".

Para esta organización sindical, la oferta del Ayuntamiento "prima la seguridad en los días que el alcalde se va a dar el paseo por la ciudad, no en los que no son tan mediáticos, pero que merecen el mismo respeto para los ciudadanos". "Este plan está diseñado para salvar las necesidades del Consistorio en días puntuales como el fin de semana del encendido de las luces, el puente de diciembre y la parte del 22 de diciembre al 7 de enero".

La decisión de rechazar la propuesta municipal, romper las negociaciones y dejar de hacer horas extraordinarias ha sido aprobada este jueves en la asamblea del Sppme-A "por mayoría absoluta, sin ningún voto en contra". Un encuentro en el que también se han decidido tomar acciones "por el incumplimiento por parte del Ayuntamiento con respecto a la nueva RPT -relación de puestos de trabajo- policial".