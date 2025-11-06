Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Policía Local y Ayuntamiento de Sevilla chocan de nuevo: los agentes rechazan el Plan de Navidad y dejan de hacer horas extra

El sindicato mayoritario en el Cuerpo, el Sppme-A, ha anunciado este jueves que rompe negociaciones con el Consistorio tras recibir una propuesta "ilógica" para las próximas fiestas

La Policía Local de Sevilla ha rechazado el Plan de Navidad del Ayuntamiento.

La Policía Local de Sevilla ha rechazado el Plan de Navidad del Ayuntamiento. / Jorge Jiménez / ECA

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La Policía Local y el Ayuntamiento de Sevilla han vuelto a chocar a las puertas de una festividad. El sindicato mayoritario en el Cuerpo, el Sppme-A, ha decidido romper las negociaciones con el Gobierno de José Luis Sanz y "desde este jueves y sin fecha de finalización" no realizar ningún servicio extraordinario, "ni productividad los fines de semana ni horas extraordinarias entre semana". El motivo principal, el Plan de Navidad propuesto por el Consistorio, que califican de "ilógico".

"El Plan Navidad solo se basa en un ahorro económico y obvia el grado 4 de terrorismo, la concentración de personas y los distintos eventos de la ciudad", señalan desde la delegación sevillana del Sppme-A. "Es una propuesta ilógica y de difícil ejecución: unos días son Plan y otros no. Operativamente es difícil de montar, y menos de ejecutar por la cantidad de movimientos de policías que conlleva".

Para esta organización sindical, la oferta del Ayuntamiento "prima la seguridad en los días que el alcalde se va a dar el paseo por la ciudad, no en los que no son tan mediáticos, pero que merecen el mismo respeto para los ciudadanos". "Este plan está diseñado para salvar las necesidades del Consistorio en días puntuales como el fin de semana del encendido de las luces, el puente de diciembre y la parte del 22 de diciembre al 7 de enero".

Noticias relacionadas y más

La decisión de rechazar la propuesta municipal, romper las negociaciones y dejar de hacer horas extraordinarias ha sido aprobada este jueves en la asamblea del Sppme-A "por mayoría absoluta, sin ningún voto en contra". Un encuentro en el que también se han decidido tomar acciones "por el incumplimiento por parte del Ayuntamiento con respecto a la nueva RPT -relación de puestos de trabajo- policial".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  2. Sevilla ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: días y horas en los que llegará la ilusión a las calles
  3. El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
  4. Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana
  5. Del Prado a Palmas Altas y de Sevilla Este a Triana: en 2030 el metro estará en obras en dos líneas por primera vez
  6. Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 525 a 650 euros al mes: estarán protegidas durante 50 años
  7. El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000
  8. La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía

Policía Local y Ayuntamiento de Sevilla chocan de nuevo: los agentes rechazan el Plan de Navidad y dejan de hacer horas extra

Policía Local y Ayuntamiento de Sevilla chocan de nuevo: los agentes rechazan el Plan de Navidad y dejan de hacer horas extra

La Audiencia ordena reabrir la causa sobre el perito del móvil de Carcaño en el caso de Marta del Castillo

De lunes a viernes: este es el menú para más de 20.000 niños en colegios de Sevilla

Los padres de Sandra Peña declararán ante la Fiscalía de Menores el próximo 12 de noviembre como testigos

Los padres de Sandra Peña declararán ante la Fiscalía de Menores el próximo 12 de noviembre como testigos

Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa

Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa

Aprobado el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: luz verde al puente sobre el Guadalquivir

La Policía culmina su informe del suicidio de Sandra Peña: la Fiscalía avanza en sus investigaciones por acoso y contra el colegio

La Policía culmina su informe del suicidio de Sandra Peña: la Fiscalía avanza en sus investigaciones por acoso y contra el colegio

El Defensor del Pueblo investiga la falta de limpieza de un colegio de Sevilla Este: "Los niños vuelven llenos de picaduras"

Tracking Pixel Contents