José Luis Sanz alegará para que el metro de Sevilla vaya en subterráneo por Bellavista y se acorten los plazos

El trazado del tramo sur de la línea 3 de metro de Sevilla aún puede cambiar. El periodo de alegaciones estará abierto un mes y una de las instituciones que valora alegar es el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde ha vuelto a posicionarse este jueves a favor "mejorar" el paso de los trenes en el tramo de Bellavista y que, en vez de en superficie, sea soterrado. Según ha respondido a este periódico, es una fórmula sobre la mesa. "Estamos en ese momento, de presentación de alegaciones", ha asegurado. "Yo me comprometí a seguir reuniéndome, como venimos haciendo, con la consejera de Fomento para agilizar los plazos del del tramo sur de la línea 3 y, evidentemente, para mejorar ese posible trazado", ha añadido.

De momento, el estudio informativo del tramo sur, que recorrerá 9 kilómetros desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme y hará parada en 12 estaciones, contempla que sea soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales, para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el bulevar de Bellavista. Y también se ha dado a conocer que llegará a Palmas Altas en 2036 y a Valme en 2040.

José Luis Sanz ya reconoció recientemente en una entrevista concedida al programa Acento Andaluz de 7TV Sevilla que le gustaría que fuera subterráneo. "¿Por Bellavista en subterráneo o en superficie? Eso es lo que hay que ir viendo ahora", añadía, reconociendo también que, si finalmente se apuesta por el metro en superficie, "no es tampoco una mala solución para la avenida de Bellavista". Este jueves ha reiterado que hay que estudiar que sea "posible el soterramiento de ese tramo" y que al menos se ha logrado que "la palabra Bellavista aparezca en el proyecto", que "dejó el Partido Socialista guardado en un cajón, y que el Gobierno de Juan Manuel Moreno sacó".

Mapa del trazado del tramo sur de la línea 3 de metro por el bulevar de Bellavista / Consejería de Fomento

Esta alternativa escogida, de entre una treintena de opciones, ha sido criticada por los vecinos de Bellavista, que prefieren que pase por su avenida bajo suelo. Según trasladaron fuentes de Fomento a este periódico, la opción en superficie se escogió "por dos obstáculos difíciles de superar en el trazado: el cruce de la SE-30 y el cauce del Guadaíra".

Sobre los plazos, el primer edil popular los valoró como "una barbaridad" y aseguró estar "trabajando con la Consejería para agilizar al máximo posible esos plazos". "Hay un barrio, el de Isla Natura, que está empezando a crecer, viene la Ciudad de la Justicia, está Bermejales, Bellavista, etc. Es un tramo que afecta a miles de sevillanos y hay que intentar agilizarlo lo máximo posible", razonaba.

Sevilla Quiere Metro también alegará por el tramo sur

La asociación Sevilla Quiere Metro será una de las entidades que envíe una alegación al proyecto del tramo sur de la línea 3. Pero no lo hará sola, ha puesto en marcha una iniciativa para que todo el mundo pueda colaborar y participe de cara a formar parte del proceso de alegaciones abierto desde el 21 de octubre hasta el 2 de diciembre.

A través del siguiente enlace (https://forms.gle/FNLV3WaCHptEcKmMA), la asociación explica a este periódico que la ciudadanía podrá enviarles sus ideas de forma sencilla y en apenas cinco minutos. Una vez las reciba, los miembros de Sevilla Quiere Metro las analizarán y las desarrollarán "con el rigor técnico necesario" para, a partir de ellas, "elaborar un documento de alegaciones constructivas que enriquezca la propuesta provisional de la Junta de Andalucía".

“Desde la asociación Sevilla Quiere Metro queremos escuchar a la ciudadanía, contar con su participación y, especialmente, facilitar que todo el mundo pueda contribuir de manera muy cómoda y sencilla en este proceso, porque sabemos que la gente tiene ideas geniales que pueden mejorar la propuesta actual y, en última instancia, la movilidad de Sevilla. El tramo sur, algún día, se hará realidad y ayudará a muchas personas”, indican desde la Junta Directiva de Sevilla Quiere Metro.