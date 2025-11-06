Arranca la reforma de Jiménez Becerril: talas y plantaciones de árboles desde la Barqueta hasta el Alamillo

Las motosierras han vuelto este jueves al entorno de la calle Torneo. En esta ocasión, para iniciar la segunda fase de una reforma de la mediana que contempla en total talar más de un centenar árboles y plantar alrededor de 150 en la parte central de la vía, según informan desde el Ayuntamiento de Sevilla. Después de terminar estas tareas entre Plaza de Armas y la Barqueta, ahora los operarios han continuado las labores en la avenida Jiménez Becerril, entre este puente y el del Alamillo.

Los árboles ya retirados en la calle Torneo, según apuntaron desde el Consistorio, fueron plantados en la década de los noventa en una mediana muy estrecha sin tener en cuenta que se trataba de especies "poco compatibles con el tráfico rodado". "Muchos de ellos quedaron mal implantados, con raíces débiles y con poco más que el cepellón original del vivero como único punto de anclaje. El terreno, además, está agotado y compactado, sin capacidad de regenerarse, lo que ha limitado de forma importante su desarrollo", explican fuentes municipales.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende corregir está problemática, optando por especies más adecuadas y un sistema de riego adecuado. "En el pasado se intentó sembrar más pero no salía adelante nada por el mal estado del terreno", señalaron desde el Consistorio.

Las fichas publicadas en el portal de transparencia del Ayuntamiento detallaban que los ejemplares ya retirados se encontraban "muy desvitalizados con un decaimiento irreversible y en regresión". "Tienen un porcentaje de copa viva respecto al volumen original por debajo de las características dendométricas ideales, y con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por degradación en el futuro".

Con esta intervención, "Sevilla gana un nuevo pulmón urbano en su entrada norte, que será la carta de presentación de vecinos y visitantes", subrayó la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, cuando se anunciaron las obras. "También es un modelo de cómo queremos que sean los grandes ejes verdes de nuestra ciudad: sostenibles, bellos y preparados para el futuro".