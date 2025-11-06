Los colegios de Sevilla sufren la falta de personal en limpieza: las vacantes en la plantilla rozan el 30%

"Este Halloween, la mugre, el polvo, las telarañas y los insectos vienen por cortesía del Ayuntamiento", denunció hace unos días la comunidad educativa del CEIP Jacarandá. En el centro público Híspalis, algunos padres y madres tuvieron que retirar ellos mismos las hojas y escombros que dejó el último temporal. En ambos casos, las AMPA coinciden en señalar una causa: falta personal de limpieza en los colegios. Una reclamación que ratifican los datos: hay casi un 30% de vacantes en esta plantilla municipal, según cifras de los sindicatos.

En el turno de mañana, esa merma de trabajadores alcanza incluso un tercio del total, ya que de los 146 puestos existentes, 44 están sin cubrir, según esta misma estadística, registrada a inicios de este curso. Por su parte, en el de la tarde se contabilizan 130 vacantes de las 490 plazas contempladas en la actual RPT (relación de puestos de trabajo). Es decir: falta el 26,5% de limpiadores de centros educativos públicos de Sevilla una vez que acaba el horario lectivo.

"Y a esto hay que sumar a los compañeros que se dan de baja por el sobreesfuerzo al que están sometidos y que no se cubren porque el dinero se destina a otros colectivos", señala Jorge Menacho, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento y secretario general de CCOO en el Consistorio. Según el cómputo de los sindicatos, son 50 bajas sin ocupar: 41 por la tarde y nueve por la mañana. "En total hablamos de unas 220 plazas en total, algo que hace inviable la limpieza de las escuelas", apunta Menacho.

Los sindicatos piden reunirse con el alcalde

Ante esta falta de personal, las secciones sindicales en el Ayuntamiento de Csif, CCOO, UGT y SPLS-USO han firmado este pasado miércoles un comunicado conjunto exigiendo al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "una reunión con carácter urgente" para abordar este asunto. "De 636 puestos en RPT hay más de 220 vacantes, lo que supone una merma en los efectivos de limpieza de más de un 30% en los centros educativos públicos, Ilegando de forma puntual al 50%", exponen estas organizaciones en su escrito.

Estos sindicatos reclaman a Sanz que "intervenga directamente e impulse las actuaciones necesarias para iniciar los trámites de contratación de esta plantilla municipal", dado que la limpieza "es una prioridad para el alcalde". El objetivo de esta acción sindical, tal como recoge el comunicado, es que el Consistorio hispalense cubra "todas las vacantes existentes en el menor plazo posible".

Fuentes municipales aseguraron recientemente a El Correo de Andalucía que desde la semana pasada "se han incorporado tres peones nuevos solo para Sevilla Este, uno de los barrios más afectados por las últimas inundaciones". "Este lunes se han unido 14 peones más, y estamos gestionando la cobertura de 30 vacantes más en el servicio", informaron a este periódico desde el Ayuntamiento, que no ha respondido hasta el momento a las preguntas planteadas para este reportaje.

"Lo del Jacarandá es la punta del iceberg"

Uno de los principales colectivos afectados por esta merma en la plantilla son los propios empleados. "Tenemos evidencias constantes de que esta situación genera excesiva carga de trabajo a la plantilla, existiendo informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y resolución de la Inspección de Trabajo que así lo avalan", denuncian desde la sección sindical de Csif en el Ayuntamiento.

Padres del CEIP Jacarandá denuncian "una situación impresentable" por la falta de limpieza en la escuela. / El Correo

Pero no solo está afectando a los trabajadores municipales encargados de la limpieza de las escuelas: "Esta circunstancia desemboca en una ausencia de garantías de higiene y salubridad para los niños y niñas en los centros escolares", subrayan los sindicatos. "Lo ocurrido en el CEIP Jacarandá es la punta del iceberg", advierten desde la sección del Csif, que avisa del "grave deterioro" de este servicio público.

"Estamos dispuestos a hacer asamblea cada semana con todo el colectivo de limpieza, y si no se soluciona, se baraja una huelga indefinida en la vuelta al clase tras las Navidades", adelanta el presidente del comité de empresa, Jorge Menacho. "Sabemos de la dificultad de cubrir el 100%, pero sí al menos que se ocupen lo suficiente para que se pueda prestar un servicio tan esencial como este", añade este responsable de CCOO en el Ayuntamiento. "No podemos seguir más tiempo así".