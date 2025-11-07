La magia llega a Sevilla antes de Navidad de la mano de Magic José y Luis Neyla

La magia ha decidido quedarse en Sevilla con el ciclo La magia no ha hecho más que empezar y tiene su escenario en Los Arcos. Los días 8 y 15 de noviembre, el centro comercial se llenará de trucos, risas y momentos que harán disfrutar a toda la familia. Se trata de un evento que no necesita reserva previa y es totalmente gratuito.

El gran showman Magic José será el encargado de levantar el telón y poner la ilusión principal de este ciclo el próximo 8 de noviembre con su primera sesión a las 12:30, en la planta primera, y una segunda sesión a las 18:30 para todos aquello que quieran disfrutar de un espectáculo cargado de humor. Quizás algunos lo conozcan tras su paso por el concurso Got Talent, donde quedó semifinalista en la décima edición, además de sus distintos galardones a nivel nacional en magia de salón.

El remate final será de la mano de Luis Neila, también tendrá dos pases, de mañana y de tarde, para poner el broche final a un noviembre que ya huele a Navidad. Este artista gaditano promete cumplir las expectativas de todos con su magia cercana. Además, Neila cuenta con más de 25 años de experiencia sobre los escenarios generando carcajadas. Aunque se sigue considerando un aficionado, en el año 2021 fue reconocido desde el Club de ilusionistas Profesionales de Madrid por su permanencia y dedicación en la profesión.

Por su parte, el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz promueve la necesidad de unir a la familia en ocio y entretenimiento de una manera diferente: "Llenamos noviembre y diciembre de actividades diferenciales para toda la familia. Después de Halloween llega a Los Arcos el ciclo de magia, que durante los dos fines de semana acercarán la ilusión a todos los asistentes. Es la antesala perfecta que dará paso a la Navidad”.

La magia no ha hecho más que empezar es la cita perfecta en familia para alimentar el espíritu navideño que pronto comenzará a inundar el centro con diferentes actividades durante estos meses. La ilusión y la risa es apta para todas las edades.