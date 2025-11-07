El Ayuntamiento de Sevilla "hará todo lo posible" para acordar un Plan de Navidad con la Policía Local tras el plantón de los agentes

El Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Local se han vuelto a enfrentar por el mismo tema de años atrás: el Plan de Navidad. El sindicato mayoritario en el Cuerpo, el Sppme-A, decidió este jueves romper las negociaciones con el Gobierno de José Luis Sanz y "no realizar productividad los fines de semana ni horas extra entre semana" tras recibir una propuesta "ilógica" para estas fiestas. Sin embargo, desde el Consistorio aseguran que "se hará todo lo posible para llegar a un acuerdo con todos los sindicatos policiales".

"A nosotros nos gusta decir, y lo hacemos, que siempre tenemos la mano tendida para las negociaciones", ha declarado en rueda de prensa el portavoz municipal, Juan Bueno. "Todavía no se ha reunido la mesa de negociación, así que hay que ver cómo se desarrolla. Por nuestra parte, iremos con las mejores maneras y formas para llegar a un acuerdo en beneficio de todos los sevillanos", ha señalado Bueno.

"Estoy convencido de que llegaremos a un pacto con la Policía Local para que la Navidad se desarrolle con total normalidad para los vecinos", ha afirmado al respecto el delegado de Hacienda y portavoz del Gobierno municipal, que ha recalcado que "cualquier hora extra que se haga, se paga".

Una propuesta "ilógica" para el sindicato mayoritario

Para la delegación sevillana del Sppme-A, la propuesta elaborada por el Ayuntamiento "es ilógica y de difícil ejecución: unos días son Plan y otros no". "Además, prima la seguridad en los días que el alcalde se va a dar el paseo por la ciudad, no en los que no son tan mediáticos, pero que merecen el mismo respeto para los ciudadanos. Está diseñado para salvar las necesidades del Consistorio en momentos puntuales como el fin de semana del encendido de las luces, el puente de diciembre y la parte del 22 de diciembre al 7 de enero".

Por todo ello, el sindicato mayoritario ha decidido "romper las negociaciones" con el Gobierno de Sanz y, "desde el pasado jueves y sin fecha de finalización", no realizar ningún servicio extraordinario, "ni productividad los fines de semana ni horas extraordinarias entre semana". "El Plan Navidad solo se basa en un ahorro económico y obvia el grado 4 de terrorismo, la concentración de personas y los distintos eventos de la ciudad", subrayan desde el Sppme-A.