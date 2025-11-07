Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026

Las obras que se están acometiendo para la transformación integral de Los Arcos se encuentran paralizadas. Hasta hace unos días en este centro comercial se estaba acometiendo la segunda fase de su proyecto, que cuenta con una inversión total de 25,5 millones de euros.

"Actualmente las obras se encuentran detenidas por motivos ajenos al centro comercial. Se está trabajando para retomar las obras a la mayor brevedad posible y poder continuar con la transformación de Los Arcos", han confirmado a este periódico fuentes de la socimi Castellana Properties, propietaria de este equipamiento.

Trabajadores afectados

La paralización de estas obras ha afectado a los empleados que estaban llevando a cabo la actuación, según ha podido confirmar este medio, unos trabajadores que no dependen de la propietaria del centro, sino de la empresa a la que se había encargado la reforma.

Esta nueva fase de la remodelación de este espacio está enfocada a la completa renovación del acceso principal del centro, la creación de una nueva zona de restauración y la incorporación de un parque de ocio con bolera. El proyecto abarcará 5.845m², en los que se incluyen el edificio de oficinas anexo al centro comercial adquirido por Castellana Properties en 2021.

Exterior del nuevo centro Comercial Los Arcos tras la segunda remodelación. / B+R

Plazos previstos

La intervención, cuya finalización estaba prevista para el segundo trimestre de 2026, "forma parte de la estrategia de la compañía para redefinir la experiencia de los visitantes, reforzar la oferta de ocio y restauración y maximizar el valor del activo a largo plazo. A esta renovación se le suma la que Castellana Properties ya realizó hace unos años, en la que se invirtieron cerca de 26 millones de euros y que llevó a Los Arcos marcas clave como Mercadona, Lefties, Pepco o MediaMarkt", subrayaban durante la presentación del proyecto fuentes de la compañía.

Ahora, según ha podido saber El Correo de Andalucía, los plazos se verán dilatados por esta incidencia, aunque la reforma terminará antes de final del año que viene, con lo que se cumplirá con el objetivo de culminar la transformación en 2026.

Nuevas marcas

Estas obras supondrán que, a las marcas de restauración con las que ya contaba el centro, como Foster’s Hollywood, Pomodoro, McDonald’s o 100 Montaditos, se sumen nuevas enseñas como Cantina Mariachi, Don G, Asador Wok, Sushi Sol y Original Kebap, aumentando la propuesta gastronómica del centro.

Hay que recordar que junto a este centro comercial se está llevando a cabo uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Sevilla, concretamente, en los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo. En este nuevo barrio se van a levantar en torno a 2.000 viviendas por parte de distintas promotoras, de las cuales casi 1.000 son de protección oficial, en un total de unas 20 hectáreas.

Nueva bolera

Además, se ha confirmado la apertura de una nueva bolera Ozone en un espacio de más de 2.000m². Esta misma marca, con la que la compañía ya ha contado para otros centros comerciales de la cartera y proyectos de reposicionamiento, ha sido galardonada en los BCM’s Bowling Center Architecture and Design Awards como la mejor bolera arcade del mundo por su bolera en el centro vallisoletano Vallsur, también propiedad de Castellana Properties. Este mismo proyecto galardonado a nivel internacional, se llevará a Los Arcos para ofrecer a todos sus visitantes una novedosa experiencia de ocio.

Se estima que el proyecto completo podría generar hasta 130 empleos. Paralelamente, el centro está desarrollando acciones de formación dirigidas a jóvenes para fomentar el empleo local y facilitar su incorporación a los nuevos restaurantes que abrirán con la reforma.

El proyecto contempla asimismo la modernización de las dos plantas del edificio de oficinas, que se unirán a las actuales del centro comercial y la construcción de una tercera planta, que se integrará con el edificio de oficinas anexo. También se acometerá la renovación completa del acceso principal y el rebranding del centro, adaptando su imagen a la nueva propuesta de valor.