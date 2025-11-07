Las Cocodrilas Rugby dedicarán un homenaje a Sandra Peña antes de su partido contra el San Cugat en La Cartuja

Los homenajes a Sandra Peña, la joven sevillana que se suicidó el pasado 14 de octubre tras salir del colegio Irlandesas Loreto, en el que sufría bullying, se suceden. En esta ocasión, han sido Las Cocodrilas Rugby las que le han querido dedicar un tributo a la joven para demostrar que "el deporte es un espacio libre de acoso y un lugar seguro para todos". El próximo sábado, 8 de noviembre, a las 14.45 horas se le hará una pequeña dedicatoria en La Cartuja antes del partido ante el San Cugat de la Liga Iberdrola.

La familia de Sandra ha confirmado su asistencia a esta convocatoria. De hecho, serán ellos los que realicen el saque de honor de un partido que será retransmitido por Movistar+. El conjunto sevillano quiere que el mensaje "llegue lejos y sirva para seguir presionando por mejores condiciones para nuestros niños y niñas", así como para que se implementen leyes contra la "lacra" del acoso escolar.

El conjunto hispalense ha difundido un mensaje a través de Whatsapp en el que recalca que, "donde hay unión, no hay miedo". "Queremos transformar el dolor en unión, y dejar claro que el deporte es un espacio libre de acoso y un lugar para todos".

Las Cocodrilas han invitado a todos los clubes y equipos de Sevilla a sumarse a esta iniciativa. "Nos gustaría que cada club esté presente junto a nuestras jugadoras al salir al campo con un mensaje de unión y respeto", recalca el mensaje. "Contamos con vosotras y vosotros para demostrar que el deporte une, protege y enseña respeto dentro y fuera del campo. Juguemos en equipo".

Un monumento

El pasado miércoles, el padre y el tío de Sandra Peña estuvieron en Villar de Rena (Badajoz). El Ayuntamiento le puso el nombre de la joven sevillana a un monumento contra el acoso escolar. Será un monumento dinámico, es decir, irá recibiendo piezas a lo largo del curso escolar, a la par que los niños reciben clases de concienciación contra el acoso escolar.

Además, este jueves 6 de noviembre, con motivo del día contra el acoso escolar, se celebró ante el Congreso de los Diputados una manifestación para pedir una ley estatal contra el bullying. Isaac Villar, tío de Sandra, lamentó en Madrid que en el caso de su sobrina "no se llevasen a cabo" los protocolos de acoso escolar por parte del centro educativo. Aunque no se puede saber con certeza si la aplicación de los mismos hubiese impedido el final de la joven, "sí se podría haber tomado medidas para intentar evitarlo".