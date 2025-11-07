Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el emblemático monumento de Sevilla que 'respira': cada día se dilata varios centímetros y simula una respiración

Este aspecto es una ventaja que hace de esta infraestructura una más segura, ya que cuenta con margen de movimiento ante cualquier desastre

Este es el emblemático monumento de Sevilla que 'respira': cada día se dilata varios centímetros y simula una respiración / Francisco J. Domínguez

Sarai Bausán García

Uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla respira. Puede parecer una ensoñación, pero se trata de una realidad que se vive cada día en la Catedral de Sevilla, una joya arquitectónica declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se ha posicionado como la catedral gótica más grande del mundo y la tercera iglesia de mayor tamaño de todo el mundo, solo superada por la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma y San Pablo en Londres. 

De ese modo, la Catedral de Sevilla, que ya suma cinco siglos de historia y se ha convertido en una de las más visitadas y reconocidas de todo el país, sufre un movimiento muy similar al de la respiración. Así se descubrió en 2006 cuando se estaban llevando a cabo una serie de obras de restauración en el templo y se colocaron sensores para realizar este proceso de manera adecuada.

Los cambios de temperatura, detrás de la respiración de la Catedral de Sevilla

Fue en ese momento cuando los profesionales pudieron comprobar que, debido a los cambios de temperatura, las bóvedas de la Catedral de Sevilla se dilataban varios centímetros cada día, lo que recreaba un movimiento muy parecido a la respiración.

Catedral de Sevilla (vista aérea)

Catedral de Sevilla / Catedral de Sevilla

Así, por las mañanas esta infraestructura se dilata a causa del calor, lo que hace que las bóvedas "suban", mientras que al finalizar el día, se vuelven a contraer y "bajan", lo que tiene como resultado un movimiento que recuerda a la exhalación y la inhalación. Estos cambios es, en ocasiones, de apenas unos milímetros al día, aunque las mediciones demostraron que podían llegar incluso a alterarse unos dos centímetros a causa de la humedad y la temperatura.

La respiración de la Catedral de Sevilla, una ventaja de seguridad

El propio maestro mayor de la Catedral, Alfonso Jiménez, así lo explicó tras los trabajos de restauración, cuando aseguró que los datos proporcionados por los sensores demostraban que el templo "se mueve todos los días con el mismo movimiento" de dilatación y contracción, o lo que es lo mismo, "sube y baja un poquito". "Es como si toda la Catedral diariamente aspirara y soltara el aire", aseguró Jiménez.

Noticias relacionadas y más

Un movimiento "perfectamente predecible" que se produce cada día y que, lejos de ser un aspecto que dé inseguridad, es una ventaja para la infraestructura, ya que le da flexibilidad a la Catedral para que la piedra no se agriete con la rigidez y tenga mayor margen de movimiento ante cualquier desastre o cambio.

