Fechas, horarios y actividades para la temporada de carreras en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas

A un paso de Sevilla, Dos Hermanas ha convertido el mundo del caballo en seña de identidad y en un plan redondo para cualquier escapada. Su club de producto turístico vertebra visitas, rutas y talleres durante todo el año.

Cuando llega el frío, la ciudad se posiciona en el centro del mapa con la Temporada de Invierno del Gran Hipódromo de Andalucía con 14 jornadas, cinco carreras por día y entrada gratuita.

El latido ecuestre de la ciudad (todo el año)

En Dos Hermanas, el mundo del caballo es cultura, economía y experiencia turística. Bajo el paraguas del Plan Turístico de Grandes Ciudades, el Ayuntamiento impulsa el club de producto “El Mundo del Caballo”, que ordena y profesionaliza propuestas como rutas interpretadas, visitas a haciendas y cuadras, o el acercamiento a oficios artesanos (guarnicionería, enganches), con el foco puesto en sostenibilidad y calidad.

La meta es clara: atraer a nuevos públicos —familias, grupos de amigos, viajeros internacionales— que buscan experiencias nuevas a precios para todos.

Dos Hermanas estrena este mes la temporada de invierno de carreras de caballos 2025/2026 / Juan Jose úbeda

Además, la agenda cultural de la ciudad refuerza este objetivo. La Romería de Valme (tercer domingo de octubre) y la Feria de Dos Hermanas dibujan un mapa de jinetes, enganches y paseos a caballo que se vive en el día a día de los nazarenos.

Gracias a esta combinación de experiencias, —por ejemplo, una visita guiada a una hacienda por la mañana y un taller artesanal antes de comer— el ayuntamiento deja claro el por qué “Dos Hermanas es caballo” los doce meses del años.

Carreras, horarios y ambiente

Hall principal Gran Hipódromo de Andalucía de Dos Hermanas / El Correo

La ciudad arranca la gran temporada del turf 2025/2026 con 14 jornadas oficiales en el Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner”, del 20 de noviembre al 28 de febrero.

Cinco carreras y entrada gratuita Noviembre: A las 15:45 los días 20 y 27

Diciembre: A las 12:00h los días 7, 14, 21 y 28

Enero: 11, 18 y 25

Febrero:1, 8, 12, 22 y 28

El recinto ofrece restauración, actividades infantiles, concursos, desfiles y mercadillos. Convirtiendo cada día en un pequeño festival familiar, con amplio aparcamiento y zonas al aire libre.

Consejo útil: llega con antelación para pasear por el paddock, revisar el programa y elegir un buen lugar en la recta final. Sentirás la emoción de los últimos metros y te llevarás las mejores fotos.

La temporada se ha diseñado con una visión de impulso a toda la industria: aumenta el número de premiados hasta el quinto clasificado y suben las dotaciones respecto a campañas anteriores.

Esta política “solidaria” genera más oportunidades para propietarios, entrenadores y jinetes, fortalece la cría y mejora genética de los purasangres y consolida a Dos Hermanas como pieza clave del turf español. La climatología favorable y las mejoras de pista permiten, además, un calendario invernal competitivo frente a otros destinos europeos.

Checklist, cómo moverte y cómo exprimir la experiencia

Entrada gratuita y oferta de ocio complementaria / El Correo

Planifica la fecha. Si eliges un jueves de noviembre, piensa en una tarde de carreras desde las 15:45; si vas en domingo, organiza una mañana completa desde las 12:00. Consulta el calendario oficial antes de salir y revisa las condiciones del día (número de pruebas, orden y favoritos), así aprovecharás mejor tu paseo por el paddock y entenderás cómo se lee una carrera.

Un día perfecto “a lo nazareno”. Mañana/previo : si no hay carreras, empieza por el centro con café y dulce tradicional; si hay jornada, llega con antelación al hipódromo para ver el ambiente de cuadras y la presentación de los caballos.

: si no hay carreras, empieza por el centro con café y dulce tradicional; si hay jornada, llega con antelación al hipódromo para ver el ambiente de cuadras y la presentación de los caballos. Mediodía : almuerza en el propio recinto o completa la experiencia con gastronomía local tras la última prueba.

: almuerza en el propio recinto o completa la experiencia con gastronomía local tras la última prueba. Tarde: suma una visita concertada a una hacienda, cuadra o taller artesanal del club de producto para rematar con fotos y anécdotas que no salen en las guías.

Tiempo y logística. Dos Hermanas está literalmente pegada a Sevilla, por lo que el hipódromo funciona muy bien como plan de día para visitantes que llegan en coche. Dentro encontrarás restauración, zonas abiertas y actividades para peques. Si vas en grupo, queda en el acceso principal y fija un punto de encuentro en tribuna para no perderos entre carreras. Entrada gratuita y cinco pruebas por jornada garantizan ritmo y emoción sin tiempos muertos.

Sigue la temporada dentro y fuera. Las jornadas cuentan con difusión televisiva en Movistar+ (#Vamos por M+, directos, diferidos y resúmenes) y, gracias al acuerdo con SIS, las carreras españolas se proyectan en más de 100 países, lo que multiplica el impacto de Dos Hermanas como destino.

Elige fecha, llega con tiempo para disfrutar del ambiente y guarda sitio en la recta final: los últimos metros "enganchan" a la afición. Y cuando quieras repetir, Dos Hermanas siempre tendrá un motivo ecuestre para volver.