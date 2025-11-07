La Inspección de Trabajo detecta fallos en la prevención de riesgos de los limpiadores de colegios en Sevilla

La Inspección de Trabajo detectó carencias en prevención de riesgos laborales en la plantilla municipal de limpieza de colegios de Sevilla. El inspector al cargo comprobó que existía una "falta de planificación preventiva ergonómica y psicosocial de la actividad de los trabajadores" del turno de tarde, según una resolución firmada a finales de septiembre y consultada por El Correo de Andalucía. Asimismo, observó una falta también de "reconocimientos médicos actualizados".

Por todo ello, el inspector instó al Ayuntamiento de Sevilla a realizar una "planificación preventiva ergonómica y psicosocial" de estos peones en un plazo máximo de seis meses. Justo el mismo tiempo que también le dio para "realizar reconocimientos médicos actualizados de vigilancia de la salud laboral a los trabajadores de la plantilla" de limpiadores de escuelas públicas, tal como consta en un documento fechado en el pasado 22 de septiembre.

Para UGT -la organización que denunció estos hechos ante la Inspección-, "este informe demuestra que el déficit de personal está afectando a la plantilla de peones", según Elisa Fernández, secretaria general de esta sección sindical en el Ayuntamiento. "Esta situación no solo lleva a una higiene precaria en colegios como el CEIP Jacarandá, también genera sobrecarga y estrés laboral en los trabajadores. Y esa dinámica es la que denunciamos: esto provoca cargas físicas y psicosociales", apunta Fernández.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconoció ante los medios este jueves que la limpieza de los centros escolares es algo que "no termina de funcionar" y que "queda por resolver". El propio Sanz también admitió que la plantilla municipal "viene arrastrando muchos problemas laborares desde hace ya muchos años", si bien "se ha avanzado mucho en mejoras de condiciones laborales en muchas áreas". Desde el Consistorio no han respondido hasta el momento a las preguntas planteadas para este reportaje.

El Defensor investiga la limpieza en un colegio

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Sevilla por la falta de limpieza en un centro educativo de la ciudad. Esta actuación se inicia tras admitir a trámite una queja por el "gran problema de salubridad" que sufren los alumnos del CEIP Manantial, en Sevilla Este, derivado del "déficit de trabajadores para las tareas de mantenimiento y limpieza", según consta en un documento oficial consultado por este periódico.

"En nuestro caso, el patio de infantil presenta una gran suciedad", manifestó la persona que denunció esta situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz. "Esto genera un gran problema de salubridad para nuestros pequeños, que vuelven a casa todos los días llenos de picaduras de los insectos que viven gracias a esa falta de limpieza", se detalla en la queja, centrada en el CEIP Manantial. "Muchos niños han requerido de asistencia médica y tratamiento antibiótico".

Después de estudiar esta comunicación, el Defensor del Pueblo la ha admitido a trámite al considerar que, "en principio, reúne los requisitos establecidos por la ley". "En consecuencia, procedemos a poner en marcha las actuaciones ante las entidades correspondientes para investigar los hechos que motivan tal reclamación, en concreto ante el propio Ayuntamiento de Sevilla", advierte este organismo en una carta enviada el pasado miércoles al regidor de la capital andaluza, José Luis Sanz.

Y no sería la única escuela en la que se han registrado estas picaduras: el AMPA del CEIP Jacarandá denunció que los alumnos de este centro también las han sufrido, "mientras que otros evitan acudir al baño por el mal estado de las instalaciones". "El colegio está sencillamente impresentable: con polvo por todas partes, baños sucios, papeleras llenas y aulas en las que cuesta respirar", señaló en un escrito esta asociación hace justo una semana.

Padres del CEIP Jacarandá denuncian “una situación impresentable” por la falta de limpieza en el centro / El Correo

Las vacantes en la plantilla, casi al 30%

En el turno de mañana, la merma de trabajadores de limpieza de colegios asciende hasta un tercio del total: de los 146 puestos existentes, 44 están sin cubrir, según datos de los sindicatos. En el de la tarde se contabilizan 130 vacantes de las 490 plazas contempladas en la actual RPT (relación de puestos de trabajo). Es decir: falta el 26,5% de limpiadores de centros educativos públicos de Sevilla cuando acaba el horario lectivo.

Ante esta falta de personal, las secciones sindicales en el Ayuntamiento de Csif, CCOO, UGT y SPLS-USO firmaron el pasado miércoles un comunicado conjunto exigiendo a José Luis Sanz "una reunión con carácter urgente" para abordar este asunto. "De 636 puestos en RPT hay más de 220 vacantes, lo que supone una merma en los efectivos de limpieza de más de un 30% en los centros educativos públicos, llegando de forma puntual al 50%", expusieron estas organizaciones en su escrito.