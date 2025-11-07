La macrooperación policial en Los Pajaritos suma otras 15 detenciones y acumula ya más de 40 arrestados

La macrooperación policial de Los Pajaritos ha sumado otros 15 detenidos más, elevando la cifra de arrestados hasta los 42. En un nuevo operativo desarrollado en este barrio sevillano se han intervenido además "dos armas de fuego, abundante munición y diversas cantidades de sustancias estupefacientes", según informan desde la Policía Nacional. En el despliegue, ejecutado a finales de octubre, participaron más de 200 agentes del Cuerpo.

"La actuación forma parte de la operación Artemisa y se desarrolló en el marco de la operación Leda", tal como confirman desde la Policía Nacional. Este dispositivo "incluyó la práctica de ocho entrada y registros de manera simultánea, obteniendo un resultado positivo y localizando inmuebles vinculados a la organización investigada", apuntan estas mismas fuentes policiales. Así, al resultado de Artemisa habría que sumar las mil plantas de marihuana decomisadas y las 27 personas detenidas con anterioridad.

La operación Leda contó con un despliegue de hasta 200 efectivos, que establecieron "un cierre de seguridad y controles y puntos concretos en la barriada objetivo", según detallan fuentes oficiales. Durante la primera actuación se registraron un total de nueve domicilios y los agentes arrestaron a 20 personas más, por lo que el número total de encartados alcanzó las 27 personas, sin detallar, por el momento, la cantidad de sustancia estupefaciente intervenida.

"Esta actuación demuestra compromiso de lucha contra la criminalidad del Gobierno de España y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional", ha afirmado al respecto el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "La operación Leda forma parte de una cadena de operativos que se desarrollan desde hace tiempo, como Vulcano, Eolo o Poda, en aquellos barrios que precisa de una mayor intervención, como El Cerezo, Polígono Norte, Polígono Sur o Torreblanca".