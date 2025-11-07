Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor

La víctima falleció en el lugar, sin que los equipos sanitarios pudieran hacer nada por salvar su vida

El accidente ha tenido lugar en el municipio de Isla Mayor

El accidente ha tenido lugar en el municipio de Isla Mayor / EMERGENCIAS 112

El Correo

El Correo

Un joven de 19 años ha muerto en un accidente de tráfico registrado, durante la noche de este jueves, en la carretera A-8053, en la localidad sevillana de Isla Mayor, a la altura del Poblado de Alfonso XIII, según ha dado a conocer Emergencias 112, que es quien ha atendido el suceso en primera instancia.

El accidente se produjo sobre las 21:50 horas, momento en el que el teléfono de emergencias atendió un aviso de socorro por un accidente producido entre un coche y una moto en la carretera A-8053.

Rápidamente, se activó a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

A pesar de los esfuerzos de los operativos desplazados, nada se pudo hacer por salvar la vida de un joven de 19 años que falleció en el lugar de los hechos tras recibir asistencia pero sin que procediera a traslado hospitalario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  2. El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
  3. La Aemet defiende que informó 10 veces al Ayuntamiento de Sevilla el día de la tormenta: 'No llovió para un aviso rojo
  4. Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 525 a 650 euros al mes: estarán protegidas durante 50 años
  5. Aprobado el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: luz verde al puente sobre el Guadalquivir
  6. La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía
  7. Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa
  8. Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón

Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor

Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor

Fechas, horarios y actividades para la temporada de carreras en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas

Fechas, horarios y actividades para la temporada de carreras en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas

Una mujer acepta cuatro años y 10 meses de cárcel por robar y apuñalar a un joven a la salida de Antique

Una mujer acepta cuatro años y 10 meses de cárcel por robar y apuñalar a un joven a la salida de Antique

La Inspección de Trabajo detecta fallos en la prevención de riesgos de los limpiadores de colegios en Sevilla

La Inspección de Trabajo detecta fallos en la prevención de riesgos de los limpiadores de colegios en Sevilla

La transformación de La Cartuja para el Mundial, pendiente del Betis: los retrasos en el Villamarín amenazan las obras

La transformación de La Cartuja para el Mundial, pendiente del Betis: los retrasos en el Villamarín amenazan las obras

Rancio nos enseña el autobús secreto de Tussam y dónde está en Sevilla

Rancio nos enseña el autobús secreto de Tussam y dónde está en Sevilla

Las Cocodrilas Rugby dedicarán un homenaje a Sandra Peña antes de su partido contra el San Cugat en La Cartuja

Las Cocodrilas Rugby dedicarán un homenaje a Sandra Peña antes de su partido contra el San Cugat en La Cartuja

Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026

Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
Tracking Pixel Contents