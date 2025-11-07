Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor

Un joven de 19 años ha muerto en un accidente de tráfico registrado, durante la noche de este jueves, en la carretera A-8053, en la localidad sevillana de Isla Mayor, a la altura del Poblado de Alfonso XIII, según ha dado a conocer Emergencias 112, que es quien ha atendido el suceso en primera instancia.

El accidente se produjo sobre las 21:50 horas, momento en el que el teléfono de emergencias atendió un aviso de socorro por un accidente producido entre un coche y una moto en la carretera A-8053.

Rápidamente, se activó a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

A pesar de los esfuerzos de los operativos desplazados, nada se pudo hacer por salvar la vida de un joven de 19 años que falleció en el lugar de los hechos tras recibir asistencia pero sin que procediera a traslado hospitalario.