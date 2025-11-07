Una mujer acepta cuatro años y 10 meses de cárcel tras el intento de homicidio de un joven a la salida de la discoteca Antique

Tras una noche de fiesta, un grupo de cuatro amigos se vio sorprendido por cinco personas a la salida de Antique, en Sevilla capital. Intentaron quitarles las prendas y los efectos personales, utilizando dos navajas con una hoja de unos 9 centímetros de longitud y una actitud agresiva. Cuando ya les habían robado una mujer, la mayor de los agresores, asestó una puñalada en el hígado a uno de los jóvenes. La Audiencia Provincial de Sevilla le ha condenado a cuatro años y 10 meses de prisión por los hechos, ocurrido en enero de 2024, tras un acuerdo entre las partes.

El relato de hechos aceptado por las tardes recoge que los hechos sucedieron sobre las 04.45 horas. Cinco jóvenes se habían reunido a la salida de Antique para "enriquecerse con lo ajeno". María Victoria y Miguel Ángel llevaban navajas con una hoja de unos 9 centímetros de longitud y voluntad de emplearlas para la consecución del fin común.

Asaltaron a un grupo de amigos que salía de disfrutar de una noche de fiesta. Los detuvieron e "intentaron quitarles las prendas y efectos personales que portaban". "Miguel Ángel exhibía la navaja y el resto gritaba expresiones del tipo 'dadnos todo' u 'os vamos a pinchar'", recogen los hechos probados.

En un momento dado, el varón que llevaba el arma golpeó en el hombro a uno de los asaltados. Los demás increpaban y golpeaban a este joven y a otro. María Victoria, por su parte, lanzó varios amagos con su navaja a la segunda de las víctimas.

Finalmente, los cacos se hicieron con algunas prendas de vestir de los jóvenes y metieron los enseres en un Ford Fiesta blanco, propiedad de uno de ellos.

Puñalada posterior al robo

El robo había concluido, pero María Victoria se dirigió hacia una de las víctimas. Cuando se acercó, le asestó una puñalada en la zona abdominal: le penetró el hígado cuatro centímetros y el joven cayó desplomado. La víctima tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. En total, fueron dos meses los que necesitó para recuperarse de lo ocurrido.

El resto de víctimas no sufrieron lesiones. Además, renunciaron a ser indemnizados por los efectos no recuperados, aunque sí se les devolvieron algunas de sus prendas.

La sentencia recoge una pena de prisión de dos años para los cuatro varones acusados por un delito de robo con violencia y otro de lesiones. Se les suspenderá la pena de prisión, condicionada a que no cometan delito durante dicho plazo.

María Victoria ha sido condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de tentativa de homicidio, a otros dos años por un delito de robo con violencia y a cuatro meses por las lesiones. Se le denegó la suspensión de la pena de prisión "vista la entidad de los hechos por los que se le condena y las condenas anteriores".

La mayoría de los acusados deben indemnizar a la víctima con 7.000 euros, abonados antes de la realización del juicio. Por su parte, María Victoria y Miguel Ángel deberán pagarle 17.000 euros, habiendo ya abonado él 11.800 euros y ella unos 4.000. El restante lo irá pagando ella en el próximo año. A todos los acusados se les ha aplicado una atenuante de drogadicción. Según el relato de hechos aceptado por las partes, el consumo de drogas les limita "sus capacidades de querer y comprender".