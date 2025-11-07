La Policía se despliega en el Polígono Sur por un nuevo tiroteo
Varias patrullas policiales se han movilizado hasta la barriada de Murillo después de que este viernes por la noche se oyeran numerosas ráfagas de tiros
Las balas han vuelto al Polígono Sur. La Policía Nacional ha vuelto a desplegarse este viernes por la noche en este barrio de la periferia de Sevilla tras un nuevo tiroteo, según ha podido saber El Correo de Andalucía. De momento, se desconoce si hay detenidos y víctimas relacionados con estos hechos.
Según testigos del suceso, se han oído numerosas ráfagas de disparos a lo largo de varios minutos. Los disparos, según estas mismas fuentes, podrían provenir de la barriada de Murillo, popularmente conocida como las Tres Mil Viviendas.
Este tiroteo podría ser un nuevo episodio de demostración de fuerza de los clanes de la droga asentados en la zona. Hace poco más de un año, los Naranjeros y los Caracoleños protagonizaron en este enclave un caso similar, en el que se emplearon armas automáticas y balas trazadoras.
(NOTICIA EN DESARROLLO)
