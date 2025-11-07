Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rancio nos enseña el autobús secreto de Tussam y dónde está en Sevilla

Sevilla

Julio Muñoz Gijón 'Rancio' nos habla este viernes de generaciones. Pasan los años y nos acordamos de cómo era nuestra niñez en Sevilla y cómo la vivíamos, cosas que te marcan; desde el fútbol por ejemplo, con Suker o Cuéllar; los bares como Birdie o Caramelo. Pero a Rancio le ha dejado huella una cosa principalmente, los bonobús y los autobuses.

Recuerda los típicos bonobuses que se recortaban y los más modernos con forma de tarjeta, donde se imprimía la fecha y hora de los viajes. Pero en relación a este tema Rancio nos sitúa en un lugar concreto de Sevilla: estamos en la Avenida de Andalucía junto a las cocheras de Tussam. Y ahí nos va a enseñar una auténtica maravilla... que tienes que ver en el vídeo.

