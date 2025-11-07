La transformación de La Cartuja para el Mundial, pendiente del Betis: los retrasos en el Villamarín amenazan las obras

El estadio La Cartuja todavía tiene por delante una amplia reforma que realizar, valorada en 119 millones de euros, para llegar al Mundial de Fútbol de 2030. Pero la programación de este plan queda en el aire por el retraso del inicio de la construcción del nuevo estadio Benito Villamarín. Cada vez es más probable que el Betis aplace su regreso a Heliópolis -previsto para 2027- y dispute la campaña 2027-2028 en La Cartuja. Esto, inevitablemente, afecta a unas mejoras en la futura sede mundialista que, según el borrador elaborado para acoger esta cita dentro de cinco años al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, está previsto que comiencen una vez se marche el conjunto verdiblanco.

Según este planning, el Real Betis comenzaría su estancia en La Cartuja en septiembre de 2025 y finalizaría mayo de 2027. A partir de entonces arrancarían los trabajos de ampliación de la cubierta y videomarcadores, la renovación de la iluminación, tornos o ascensores, mejoras en los aseos y barras de restauración, nuevas zonas de palcos o trabajos de pintura y sustitución de asientos. El Estudio de Ordenación del Betis también contemplaba que la transformación del Villamarín arrancara en julio de 2025 y finalizara en julio de 2027. Pero todo apunta a que esos plazos no se cumplan.

El Betis actualmente se encuentra en plena búsqueda de una empresa que se haga cargo de la construcción de su estadio en 2026 pero, como confirmaron fuentes del club a este periódico, se ha optado por activar "el plan B". La fase de concurso finalizó con dos constructoras que, en forma de UTE, presentaron una oferta rechazada por la directiva porque no se ajusta a los requerimientos económicos y técnicos de la entidad verdiblanca. Por eso, el Betis está ahora negociando con un grupo de dos o tres empresas para acordar directamente las condiciones del proyecto, en vez de adjudicar ya la obra. Ya de por sí el Estudio de Ordenación también fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento más tarde de lo pensado.

"Es verdad que nos pusimos un objetivo ambicioso de dos años, pero hasta que no tengamos cerrada completamente la obra con la constructora no podemos determinar si tendremos que estar más tiempo en La Cartuja", ha asegurado recientemente el presidente, Ángel Haro, dejando la puerta abierta a esta posibilidad. Fuentes del Betis consultadas tampoco descartan esta opción y se remiten a las palabras de Haro. "Es verdad que ya tenemos un retraso en todo el trámite del proceso administrativo", ha reconocido Federico Martínez Feria, Director General del club.

El estadio La Cartuja, con los colores y el escudo del Real Betis tras su mudanza del Benito Villamarín / AFP7 vía Europa Press

El alcalde, José Luis Sanz, a preguntas de este periódico, llamó a la calma y aseguró este jueves que las obras del proyecto son "compatibles" con que "el Betis siga" una temporada, que no afectarán. Por su parte, el gerente del estadio La Cartuja, Daniel Oviedo, también explicó en Onda Cero que "mientras esté el Betis será el principal actor, pero ocurrirán más cosas". Afirmó que de aquí a 2029, cuando "probablemente" será la última obra con la renovación de la cubierta, se harán actuaciones, algunas "compatibles con la actividad del Betis".

La Junta de Andalucía ya ha anunciado las primeras obras que serán compatibles con la presencia del Betis, además de todas las que ya realizó el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, con una inversión de alrededor de 800.000 euros, en los accesos de cara al primer partido como local del club ante el Alavés en agosto. El presupuesto de 2026 contempla dar continuidad a su reforma con la inversión de un millón de euros en mejoras en la iluminación y eficiencia energética, con fondos europeos FEDER, y otros 3,5 millones para mejorar los accesos en la zona sur y oeste. Además, ahora mismo ya se están ejecutando paralelamente obras en el interior de La Cartuja con un coste de 5 millones de euros. Por tanto, las próximas reformas ascienden a un total de 9,5 millones.

Los plazos de las inversiones en el estadio La Cartuja

Según el estudio que se elaboró pensando en acoger la Copa Mundial de la FIFA 2030, la cantidad necesaria para que el estadio La Cartuja sea sede del campeonato asciende a 119 millones de euros. Realmente, el planning de inversión que realizó la sociedad Estadio La Cartuja, que gestiona el espacio, constaba de hasta 29 actuaciones que requieren una inversión de 137 millones de euros. De ahí ya se ha ejecutado una primera fase, con una inversión de 18 millones, que supuso la culminación de una ampliación del aforo, alcanzando una capacidad de 70.000 espectadores (antes tenía 52.000). Ya es el tercer recinto nacional por aforo tras el Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

Aficionados del Real Betis en los accesos de La Cartuja. Los plazos de sus obras pueden coincidir con los partidos del club verdiblanco / AFP7 vía Europa Press

La segunda parte de los trabajos en el estadio se dividen en siete grandes áreas: ampliación de la cubierta, ampliación y renovación de instalaciones, renovación de instalaciones de servicios, renovación de revestimientos, ampliación y renovación de zonas de hospitalidad, urbanización exterior y aparcamientos públicos. De todo esto, por ejemplo, se preveía la sustitución de la cubierta a partir de junio de 2027 y la ampliación de la misma en enero de 2028, ya sin el Betis, que alcanza una inversión de 21 millones de euros incluyendo la redacción del proyecto. Desde el verano de 2027 también se estimaba la instalación de nuevos ascensores y montacargas, la renovación de los aseos, o la ejecución de las nuevas zonas VIP y de palcos.

En esa campaña 2027-2028, ya a partir de enero de 2028, también se fechaban otras actuaciones de calado como la ampliación de videomarcadores, la renovación del sistema de megafonía, instalación eléctrica, iluminación exterior, sistema de climatización y tornos de acceso, el cambio de revestimiento de fachadas o la renovación de pavimentos.

Entre junio de 2027 y enero de 2028 se planificaba con acometer toda la reurbanización exterior, por un valor de 28 millones de euros, y la ejecución del aparcamiento para el público, con un coste de 18 millones de euros.

Es decir, según la distribución de estas actuaciones a lo largo de los cinco años que restan para el Mundial, sería entre 2027 y 2028 cuando se realizarán más inversiones, anteriormente coincidiendo con la marcha del Real Betis. Toda esta programación, que se diseñó sin contar con la presencia del club verdiblanco una temporada más, será la que tendrán que estudiar los responsables de la Sociedad La Cartuja, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla para que puedan ejecutarse a tiempo para acoger desde partidos de fase de grupos hasta la semifinal del Mundial de 2030.