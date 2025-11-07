Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela a la mujer de Rafael Pineda

La Guardia Civil apunta a un enriquecimiento de 2,2 millones de euros del exjefe de gabinete del Gobierno y de su entorno cinco meses después de comprar el Higuerón

Emvisesa, en primer plano, como imagen de recurso.

Emvisesa, en primer plano, como imagen de recurso. / María José López - Europa Press - Archivo

Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A (EMVISESA) ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo a un trabajador tras conocer que un informe de la UCO señala que recibió 78.000 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda después de que esta vendiera la parcela del Higuerón por 3,9 millones de euros, casi 2.2 millones por encima de lo que le había costado cinco meses antes. La causa la lleva el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla.

La Guardia Civil está investigando, tal y como adelantó ABC y confirmó El Correo de Andalucía, si hubo algún tipo de ilegalidad en el alquiler y posterior compraventa de la parcela. Fue una sociedad de Olga Pérez, mujer de Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, la que alquiló los terrenos en 2016 a Emvisesa. Ya en 2024, esta misma sociedad se hizo con la propiedad de los mismos, hasta entonces de titularidad municipal, por 1,7 millones de euros. Cinco meses después la vendió por 3,9 millones de euros.

La empresa que se hizo con los terrenos es Higuerón Real Estate. La única socia de esta empresa cuando se compraron los terrenos era Pérez. Sin embargo, tres meses antes había otros dos socios, que ayudaron a través de préstamos realizados con otras sociedades a la compra de la parcela. Uno de los socios era trabajador del holding que pagó los 3,9 millones de euros.

Finalmente, los 2,2 millones de euros de beneficios obtenidos tras la venta de la parcrcela se repartieron, según la UCO, entre el matrimonio, los dos anteriores socios de Pérez y otras personas. Entre ellos estaría el trabajador de Emvisesa investigado, que es el jefe de Sección de Terciarios de la empresa municipal. Una de sus empresas habría recibido un pago de 78.000 euros de la firma de Pérez tras la venta de la parcela.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla está investigando los hechos por presuntos delitos presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios.

Una causa que parte de otra

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla dictó un auto de fecha 15 de octubre por el que se levantaba el secreto de las actuaciones en el procedimiento vinculado a Rafael Pineda y se admitía su personación, aunque por el momento no había nadie como investigado. Esta causa parte de una macrocausa anterior relacionada con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

Noticias relacionadas y más

La causa primigenia se cobró en enero gracias a una operación de la Guardia Civil un total de 22 detenciones, entre las que se encontraban un empresario y dos abogados sevillanos.

TEMAS

  1. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  2. El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
  3. La Aemet defiende que informó 10 veces al Ayuntamiento de Sevilla el día de la tormenta: 'No llovió para un aviso rojo
  4. Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 525 a 650 euros al mes: estarán protegidas durante 50 años
  5. Aprobado el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: luz verde al puente sobre el Guadalquivir
  6. La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía
  7. Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa
  8. Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón

La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela a la mujer de Rafael Pineda

La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela a la mujer de Rafael Pineda

Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026

Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026

El ímpetu de los Jussen y la delicadeza de Macías

El ímpetu de los Jussen y la delicadeza de Macías

Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor

Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor

Fechas, horarios y actividades para la temporada de carreras en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas

Fechas, horarios y actividades para la temporada de carreras en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas

Una mujer acepta cuatro años y 10 meses de cárcel por robar y apuñalar a un joven a la salida de Antique

Una mujer acepta cuatro años y 10 meses de cárcel por robar y apuñalar a un joven a la salida de Antique

La Inspección de Trabajo detecta fallos en la prevención de riesgos de los limpiadores de colegios en Sevilla

La Inspección de Trabajo detecta fallos en la prevención de riesgos de los limpiadores de colegios en Sevilla

La transformación de La Cartuja para el Mundial, pendiente del Betis: los retrasos en el Villamarín amenazan las obras

La transformación de La Cartuja para el Mundial, pendiente del Betis: los retrasos en el Villamarín amenazan las obras
Tracking Pixel Contents