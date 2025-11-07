La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela a la mujer de Rafael Pineda

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A (EMVISESA) ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo a un trabajador tras conocer que un informe de la UCO señala que recibió 78.000 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda después de que esta vendiera la parcela del Higuerón por 3,9 millones de euros, casi 2.2 millones por encima de lo que le había costado cinco meses antes. La causa la lleva el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla.

La Guardia Civil está investigando, tal y como adelantó ABC y confirmó El Correo de Andalucía, si hubo algún tipo de ilegalidad en el alquiler y posterior compraventa de la parcela. Fue una sociedad de Olga Pérez, mujer de Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, la que alquiló los terrenos en 2016 a Emvisesa. Ya en 2024, esta misma sociedad se hizo con la propiedad de los mismos, hasta entonces de titularidad municipal, por 1,7 millones de euros. Cinco meses después la vendió por 3,9 millones de euros.

La empresa que se hizo con los terrenos es Higuerón Real Estate. La única socia de esta empresa cuando se compraron los terrenos era Pérez. Sin embargo, tres meses antes había otros dos socios, que ayudaron a través de préstamos realizados con otras sociedades a la compra de la parcela. Uno de los socios era trabajador del holding que pagó los 3,9 millones de euros.

Finalmente, los 2,2 millones de euros de beneficios obtenidos tras la venta de la parcrcela se repartieron, según la UCO, entre el matrimonio, los dos anteriores socios de Pérez y otras personas. Entre ellos estaría el trabajador de Emvisesa investigado, que es el jefe de Sección de Terciarios de la empresa municipal. Una de sus empresas habría recibido un pago de 78.000 euros de la firma de Pérez tras la venta de la parcela.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla está investigando los hechos por presuntos delitos presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios.

Una causa que parte de otra

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla dictó un auto de fecha 15 de octubre por el que se levantaba el secreto de las actuaciones en el procedimiento vinculado a Rafael Pineda y se admitía su personación, aunque por el momento no había nadie como investigado. Esta causa parte de una macrocausa anterior relacionada con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

La causa primigenia se cobró en enero gracias a una operación de la Guardia Civil un total de 22 detenciones, entre las que se encontraban un empresario y dos abogados sevillanos.