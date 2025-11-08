Sevilla pierde 3.100 viviendas en alquiler en un año: es la provincia andaluza donde más cae la oferta en 2025

Los expertos insisten en repetir que, en los últimos meses e incluso años, la oferta inmobiliaria es más baja que la demanda, lo que está afectando al incremento continuado de los precios, tanto en lo que se refiere a la compra como al alquiler, con una consecuente tensión del mercado.

En lo que se refiere al arrendamiento de viviendas, la provincia de Sevilla se sitúa como la quinta de España y la primera de Andalucía en lo que a la caída de la oferta se refiere. Según el observatorio publicado por la Fundación Alquiler Seguro, perderá en torno a 3.095 viviendas en este régimen a lo largo de este 2025. En total, señala el estudio, en Sevilla se comercializarán un total de 21.016 viviendas durante este año. El total de pérdida andaluz es de 4.000, ya que hay provincias como Granada y Málaga que compensan la caída del resto de la comunidad.

Se trata de una de las caídas más acusadas del país, ya que se sitúa cercana al 13%, solo por detrás de Guipúzcoa, Melilla, Vizcaya y Asturias.

Situación en Andalucía

Andalucía se consolida como la segunda comunidad autónoma con más oferta de vivienda en alquiler, solo por detrás de la Comunidad de Madrid. Según el informe, este año saldrán al mercado del alquiler un total de 133.758 viviendas en Andalucía, con Málaga como la provincia con más oferta, con un total de 48.742 inmuebles disponibles para alquilar. A nivel nacional, solo la superan Madrid y Barcelona, y está por delante de otras zonas más pobladas, como Valencia o Alicante.

Entre las demás provincias, Cádiz también verá la oferta reducirse en hasta 1.317 unidades, una disminución del 7,8%. Lo mismo sucederá en Huelva, Almería y Córdoba, con reducciones del 4,6%, 2,7% y 1,7%, respectivamente. Jaén logrará mantenerse, mientras que Granada experimentará una recuperación del 4,2% equivalente a 657 viviendas.

Aumento de los precios

La escalada de los precios del alquiler es generalizada en toda España. Según el Observatorio, de media, los inquilinos españoles pagan ya 1.187 euros, lo que supone un 2,8% más que en el primer trimestre del año, y un 6,3% más que hace un año.

Sevilla se acerca ya a a barrera psicológica de los 1.000 euros, con un precio medio de 974 euros, lo que la sitúa en un nivel parecido a otras provincias como Girona (969 euros) y Segovia (921 euros). Entre los 800 y los 900 euros aparecen lugares como Ceuta (862), Granada (848), Zaragoza (844), Cádiz (842), Pontevedra (838), Tarragona (829), Salamanca (826), Cantabria (812) y Guadalajara (805 euros).

En Málaga, más de 1.200 euros

Por encima de los 1.000 euros se sitúan provincias como Barcelona, con un precio medio de 1.654 euros. Tras la ciudad condal, el territorio más caro sigue siendo las Islas Baleares, donde alquilar una vivienda cuesta de media 1.648 euros, seguida por Madrid, con un precio de 1.590 euros , Guipúzcoa, con una media de 1.480, y Vizcaya, con 1.312.

Por encima de los mil euros se sitúan también provincias como Málaga (1.272 euros), Las Palmas (1.133 euros), Valencia (1.131), Santa Cruz de Tenerife (1.090), Álava (1.040), Navarra (1.025) y Alicante (1.002), que supera esta barrera por primera vez.