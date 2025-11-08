Infraestructuras
El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este sábado que este tramo de cuatro kilómetros se ha adjudicado en más de 84 millones de euros
Poco a poco, paso a paso, el fin de la SE-40 parece una realidad. El pasado jueves se dio luz verde a la construcción de un puente sobre el Guadalquivir para unir Dos Hermanas y Coria del Río, y este sábado ha habido un nuevo anuncio sobre esta autovía de circunvalación: el Ministerio de Transportes ha adjudicado las obras para el tramo entre Espartinas y Valencina.
En concreto, esta actuación se ha adjudicado en un importe total de 84,65 millones de euros. Una inversión importante para ejecutar estos cuatro kilómetros de tramo y así poder conectar en un futuro "Espartinas, en el enlace de la A-49, y Valencina, en el de la A-8077", tal como detallan desde el Gobierno de España.
"El tramo proyectado cuenta con una longitud aproximada de cuatro kilómetros e incluye un viaducto sobre el arroyo del Repudio, constituido por dos estructuras independientes, tres pasos superiores y seis obras de drenaje transversal", detallan desde el Ministerio de Transportes. "Asimismo, incluye el enlace con la carretera A-8077, tipo trébol de dos cuadrantes, y una nueva conexión a Espartinas a través de la carretera A-8076".
"La autovía de circunvalación permitirá aliviar el tráfico de los núcleos urbanos del entorno de Sevilla", ha apuntado el ministro Óscar Puente. "Actualmente, ya se encuentran en servicio 38 kilómetros de la SE-40 que, una vez completada, alcanzará unos 75 kilómetros de longitud total", han destacado por su parte desde el Ministerio.
