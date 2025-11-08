La solidaridad con Valencia continúa un año después de la DANA: el Maestranza acoge un concierto por los jóvenes afectados

La solidaridad con Valencia continúa un año después de la tragedia. En esta ocasión, el Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge este domingo el concierto Notas de Oportunidad, "una velada musical destinada a recaudar fondos para acompañar y apoyar a adolescentes que aún viven las consecuencias de la DANA", tal como informan desde la ONG Ayuda en Acción, entidad organizadora del evento.

"Bajo la batuta del reconocido director Andrés Salado, una de las figuras españolas con mayor proyección internacional, el concierto contará con la participación de la Sinfónica Juvenil de Costa Rica, aclamada por su energía, talento y compromiso social", apuntan desde la organización. "El repertorio combinará obras clásicas europeas con ritmos latinos, generando un diálogo intercultural que promete emocionar al público".

"Será una velada llena de energía, sabor, música épica y profunda, con muchos momentos bellos. Y qué mejor que el Maestranza, ese gran templo del arte, para traer un concierto así", adelanta el propio Andrés Salado a El Correo de Andalucía. "Asumo la responsabilidad que conlleva desde el cariño, el amor y las ganas de llevar al público de Sevilla este recital".

Según la organización, "el concierto forma parte del programa de respuesta de Ayuda en Acción ante emergencias climáticas, centrado en el acompañamiento integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad". Las entradas se pueden adquirir en la página de Ticketmaster, y para aquellos que no puedan asistir pero quieren colaborar con la causa, "se puede realizar un donativo a través de la web de Ayuda en Acción".