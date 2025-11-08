El cura de las Tres Mil, sobre el último tiroteo en el barrio: "Es el momento de decir basta"

El estruendo de las balas volvió a sonar en el Polígono Sur de nuevo. Este viernes por la noche se registró otro tiroteo en la barriada de Murillo, conocida como las Tres Mil Viviendas, por el que de momento no se ha producido ninguna detención. La Policía Nacional acudió de inmediato, y ha abierto una investigación sobre un episodio más de disparos con armas de fuego en esta zona de la periferia de Sevilla.

Uno de los que lo vivió fue Sergio Codera, párroco de la iglesia de Jesús Obrero, situada en la avenida Padre José Sebastián Bandarán. "Hoy teníamos castañada, pero lo que comenzó siendo una fiesta, ya habéis visto cómo ha terminado", comenta el propio Codera en un vídeo subido a su perfil de Instagram, en el que se oyen de fondo numerosas ráfagas de disparos.

"Solamente me sale decir: 'Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen'", reflexiona este sacerdote salesiano. "No saben las consecuencias que esto puede llegar a tener si una de esas balas le hubiese dado a alguno de los niños de todos los que teníamos aquí jugando en la parroquia. O si entra en cualquier casa o le da a alguna persona que pasea por la calle".

"Es el momento de decir basta. Y que los que tengan que poner las medidas que sean, que las pongan", reclama Codera en su post. "Esto no puede seguir así, hay muchas formas de resolver esto. La primera, el diálogo, el entendimiento. O el sentarse, como siempre se ha hecho en este barrio, con los grandes patriarcas que han sabido poner paz".

Lo único que quiere todo el barrio del Polígono Sur, según señala el párroco de Jesús Obrero, es precisamente eso: paz. "Y tranquilidad, poder dormir y estar con la serenidad de salir a la calle sin ningún miedo ni temor".