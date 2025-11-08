Detenido tras el robo de más de 5.000 metros de cable de cobre en Salteras

La Guardia Civil ha detenido a un individuo acusado de sustraer más de 5.000 metros de cableado de cobre en una parcela industrial de Salteras. La actuación, desarrollada dentro de la operación Alxaraf Later y enmarcada en el Plan contra el robo de cobre, permitió frenar una serie de robos continuados que afectaban a distintas zonas de la provincia.

Así lo ha emitido la Benemérita en una nota, donde ha indicado que las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de uno de los copropietarios al localizar "varios rollos de cableado de cobre en el interior de la parcela, seccionados y listos para ser sustraídos".

Investigación y detención del sospechoso

Posteriormente, tras las labores de investigación, se pudo comprobar la autoría de los hechos e identificar y detener a un vecino de la localidad de Aracena como supuesto autor del robo continuado de cable de cobre, el cual "aprovechaba los días de inactividad empresarial para cometer los robos".

Venta del cobre robado

Asimismo, las diversas inspecciones realizadas en empresas de reciclaje de metales de Sevilla y Huelva permitieron comprobar que 550 kilos de cobre fueron vendidos en pequeñas cantidades "con la intención de no ser detectado".

No obstante, la Guardia Civil ha señalado que los investigadores lograron recuperar unos 2.000 metros de cable que fueron devueltos a su legítimo propietario. Esta operación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), con la colaboración del Equipo ROCA de Cortegana (Huelva).