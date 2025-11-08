Un hombre armado se atrinchera en una 'guardería de droga' en Isla Mayor

Un hombre se ha atrincherado en una 'guardería de droga' ubicada en un polígono de la localidad sevillana de Isla Mayor con un arma de fuego y hasta allí se han trasladado dos dispositivos policiales, según fuentes policiales.

Por el momento se desconocen más detalles de la operación que ha trascendido a primera hora de este sábado.

(Vídeo)