Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un hombre armado se atrinchera en una 'guardería de droga' en Isla Mayor

Por el momento se desconocen más detalles de la operación que ha trascendido a primera hora de este sábado

Imagen de archivo

Imagen de archivo / Juan Carlos Cárdenas / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

Un hombre se ha atrincherado en una 'guardería de droga' ubicada en un polígono de la localidad sevillana de Isla Mayor con un arma de fuego y hasta allí se han trasladado dos dispositivos policiales, según fuentes policiales.

Por el momento se desconocen más detalles de la operación que ha trascendido a primera hora de este sábado.

(Vídeo)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  2. Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
  3. El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
  4. Aprobado el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: luz verde al puente sobre el Guadalquivir
  5. La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía
  6. Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa
  7. La Audiencia ordena reabrir la causa sobre el perito del móvil de Carcaño en el caso de Marta del Castillo
  8. Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón

Un hombre armado se atrinchera en una 'guardería de droga' en Isla Mayor

Un hombre armado se atrinchera en una 'guardería de droga' en Isla Mayor

Sevilla pierde 3.100 viviendas en alquiler en un año: es la provincia andaluza donde más cae la oferta en 2025

Sevilla pierde 3.100 viviendas en alquiler en un año: es la provincia andaluza donde más cae la oferta en 2025

La operación contra el narco que puso en el foco al alcalde de Gines, a Rafael Pineda y la venta de una parcela en Pino Montano

La operación contra el narco que puso en el foco al alcalde de Gines, a Rafael Pineda y la venta de una parcela en Pino Montano

La Policía investiga un nuevo tiroteo en las Tres Mil Viviendas

La Policía investiga un nuevo tiroteo en las Tres Mil Viviendas

¿Qué pasaría si hubiese un brote de ébola en Sevilla? La Guardia Civil forma a sus agentes en un simulacro

José Luis Sanz abre el congreso del PP con una llamada a la movilización: "A partir del lunes me pienso tirar a la calle"

José Luis Sanz abre el congreso del PP con una llamada a la movilización: "A partir del lunes me pienso tirar a la calle"

Este es el emblemático monumento de Sevilla que 'respira': cada día se dilata varios centímetros y simula una respiración

Este es el emblemático monumento de Sevilla que 'respira': cada día se dilata varios centímetros y simula una respiración

La magia llega a Sevilla antes de Navidad de la mano de Magic José y Luis Neyla

La magia llega a Sevilla antes de Navidad de la mano de Magic José y Luis Neyla
Tracking Pixel Contents