Sucesos
Los narcos que tirotearon a la Policía en Isla Mayor siguen en busca y captura
Los autores de los tiros comenzaron a disparar cuando detectaron presencia policial alrededor de la nave en la que custodiaban la droga
Un policía ha resultado herido grave de bala durante un tiroteo este sábado en Isla Mayor, tal como confirman fuentes de la Policía Nacional. Los hechos han tenido lugar en el transcurso de una operación contra el narcotráfico, cuando el autor o autores de los tiros -que aún no han sido detenidos- comenzaron a disparar al detectar la presencia de los agentes. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde tras operada de urgencia, "se encuentra estable", según fuentes cercanas al caso.
Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el suceso ha tenido lugar durante el asalto policial a una guardería, que es como se denominan los lugares donde se custodia droga. Al detectar presencia policial alrededor de la nave, el autor o autores de estos hechos empezaron a tirotear, resultando herido grave uno de los agentes que formaba parte del dispositivo.
La víctima pertenece al Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), una unidad especializada de la Policía Nacional encargada de ejecutar el asalto a la guardería. Tras recibir el impacto de bala, fue trasladado y operado de urgencia en un centro hospitalario, donde "se encuentra estable", según fuentes consultadas por este medio.
Tras el tiroteo, se estableció en esta zona rural de Isla Mayor "un importante dispositivo detener al autor o autores de los disparos", tal como señalaron fuentes policiales. Sin embargo, en la tarde noche del sábado aún no ha trascendido ningún arresto, y los efectivos al cargo del dispositivo siguen buscando a los presuntos culpables de este ataque.
