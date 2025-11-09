Un accidente entre dos turismos en Luis Montoto y Cruz del Campo deja dos heridos

Un accidente de tráfico registrado en la confluencia de Luis Montoto y la avenida Cruz del Campo, ha dejado este sábado por la noche un herido leve.

Según testigos presenciales, el siniestro se produjo cuando un turismo, en el que viajaba un hombre, impactó contra un Cabify en el que viajaba con un pasajero que había quedado atrapdo en el asiento trasero. El conductor del vehículo de transporte de alquiler también resultó herido, aunque no revestía gravedad. Los airbags del coche se activaron por completo.

Otro conductor del mismo servicio detuvo su trayecto para comprobar el estado de su compañero implicado en el choque y dar aviso a los servicios de emergencia. Poco después, una ambulancia se desplazó al lugar de los hechos.

El suceso, ocurrido en torno a las 06:20 de esta mañana, coincidió con la presencia de varios curiosos en la zona, entre ellos algunos clientes que salían de locales cercanos.