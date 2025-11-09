La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este

"Cuando llegué prácticamente todo era campo, nos arriesgamos mucho abriendo el negocio". Hace 34 años que María Lucía Muñoz abrió junto a su marido la Churrería y Freiduría Covadonga, ahora también una tienda de comida casera preparada. Esta vecina de Sevilla Este llegó a la avenida Emilio Lemos en 1991, cuando tan solo había tres bloques de pisos en pie, no había vida y se consideraba un barrio dormitorio. Dice que se enamoró del local, pero de nada más.

Hoy, el ambiente de esta calle nada tiene que ver con la estampa de entonces: hay hasta 100 comercios locales, el trasiego de vecinos es constante y los cochecitos dan cuenta del ir y venir de familias primerizas. Gran parte del paseo está cubierto con soportales, algo que vecinos y comerciantes agradecen, sobre todo los días de lluvia. El entorno también aviva sus ventas, que van desde una ración de churros a una tapita para llevar de solomillo al whisky, los pedidos son contantes en el local de María Lucía. Sin embargo, ahora que su negocio se ha consagrado ganándose el reconocimiento de entre quienes viven aquí, le ha llegado la hora de jubilarse. ¿Quién cogerá el relevo de un comercio tan asentado? No lo sabe, pero hasta enero estará, como todos los días, detrás del mostrador.

María Lucía posa en el mostrador de la Churrería y Freiduría Covadonga. / Rocío Soler Coll

El suyo es uno de esos negocios que se ha adaptado perfectamente a las necesidades de los vecinos de Sevilla Este. Cuando llegaron se enfocaron en su especialidad, los churros, pero con el tiempo ampliaron la carta. "Nos pedían pescaíto frito y nos pusimos manos a la obra", recuerda del momento en que, poco a poco, se dejó de freír en las casas. Su última novedad, aunque de esto hace ya unos años, fue introducir platos preparados. Desde espinacas con garbanzos, papas panaderas, atún encebollado o salpicón de marisco y chicharrones. María Lucía atiende a dos tipos de público: a los jóvenes que no tienen tiempo para cocinar o a los mayores que ya no les compensa ponerse con un guiso para una sola boca. "Nos dicen que somos la despensa de Sevilla Este", presume orgullosa. Tiene especial mérito porque hay un Mercadona a cinco minutos a pie.

Para Emilio Lemos los comercios locales como el de María Lucía marcan el pulso de la calle. Tal como explica el presidente de la Asociación de Comerciantes, Miguel Arias, en un barrio tan grande como Sevilla Este, con un censo de unos 150.000 habitantes, es crucial que los vecinos encuentren lo que buscan en sus calles. "Nuestra obsesión es que no tengan que desplazarse hasta el centro para comprar", apunta el presidente. A día de hoy, "solo el 30% de los vecinos del barrio conocen esta calle", según el presidente, por lo que su principal objetivo es promocionarla. "Como hoy, me paseo mucho por aquí para hablar con los comerciantes, a ilusión y ganas no nos gana nadie".

Isabel Fernández, vecina de Sevilla Este desde hace cuatro años, posa en la Avenida Emilio Lemos. / Rocío Soler Coll

"Le damos muchas vueltas a qué podemos hacer para atraer a más público. El año pasado dimos con una idea que nos fue muy bien". El presidente se refiere a una iniciativa que llegó a "multiplicar" las ventas a algunos negocios: instalar luces de Navidad en todas las fachadas. "Son luces amarillas y blancas, muy vistosas. Eso estimuló al vecino y creó un ambiente más acogedor para pasear", argumenta. Este año lo repetirán: "Vale muchísimo la pena verlo".

Más iluminación y más poda de árboles

Este lunes, el presidente se reunirá junto a otros miembros de la asociación con el director del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García y con los responsables de los serenos. "Vamos a pedirles una mejor iluminación en la calle, porque por las noches es escasa y eso hace que no haya ni un alma, a algunos vecinos hasta les da miedo", sostiene el Arias. También reclamarán la poda de los árboles de la calle. En esta avenida es especialmente importante que los árboles estén adecuadamente podados, de lo contrario tapa los escaparates de las tiendas. "Si están tapados por árboles nadie entra", reflexiona.

Un grupo de vecinos en un bar de la Avenida Emilio Lemos. / Rocío Soler Coll

Los vecinos tienen sus propias reivindicaciones. No hace ni dos años que José Manuel abrió la librería y cafetería Vicentina, pero en este breve tiempo ya ha sufrido un robo a media noche. "Sé que han entrado a robar en muchos negocios aunque tengamos una comisaría a 50 metros", relata. Por el robo que vivió a principios de año, se ha visto "obligado" a poner un sistema de alarma en la tienda, aunque sea reacio. "Hace poco, a 50 metros alunizaron en un bar, también robaron en una peluquería y se han llevado muchísimas baterías de coches. Aquí no te van a atracar en la calle, pero sí hay robos premeditados en locales", apunta.

"Desde un pueblo llegas antes al centro"

Sevilla Este ha copado titulares en infinitas ocasiones, la última vez la semana pasada por las inundaciones tras el paso del temporal. Sin embargo, uno de los temas estrella este año ha sido la inauguración del tranvibús. "Es más bus que tranvi", subrayan los vecinos. Por el momento, este transporte público 100% eléctrico solo llega hasta Santa Justa, aunque el objetivo es que, una vez terminen las obras de La Campana, llegue hasta el centro de la ciudad. La principal queja es el embotellamiento que se forma en la Avenida de las Ciencias. "Cada día hay unas colas alucinantes desde que estrecharon la avenida para que pasara el tranvibús", apunta una vecina.

Una vecina de Sevilla Este ojea un libro en la librería Vicentina. / Rocío Soler Coll

Juani Fernández lleva 40 años en el barrio, desde que se construyeron las primeras promociones de pisos. Ella se acuerda de cuando cruzaba campo a través para ir a hacer la compra o cuando el autobús llegaba "de pascuas a ramos". "Ahora tardamos mucho en llegar al centro, hasta una hora, desde un pueblo llegas antes, pero es lo que hay". Se conforma porque ha sufrido el no tener ni siquiera un autobús. Jóvenes como Juan Manuel Caro no solo no se conforman, sino que reclaman un mejor transporte público en el barrio. "Hay muchas líneas de autobuses pero todas tardan lo mismo: 50 minutos no te los quita nadie y eso hay que solucionarlo".