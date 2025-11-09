Carmen Vargas, candidata a rectora: "Después de cinco siglos, la Universidad de Sevilla se merece un liderazgo femenino"

Conoce bien el Rectorado por dentro porque, de hecho, ha estado en el equipo de gobierno como vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización del rector saliente, y, por tanto, es deudora de las críticas por falta de trasparencia en la gestión achacadas a Miguel Ángel Castro. Carmen Vargas, catedrática de Microbiología de la Universidad de Sevilla. Fue la candidata más votada en la primera vuelta, en la que acumuló el 26,62% de los votos válidos emitidos en las segundas elecciones de la historia de la Hispalense celebradas por sufragio universal ponderado. Ha sido criticada por negarse a un debate a dos con José Luis Gutiérrez, el candidato con el que se mide este lunes 10 de noviembre.

PREGUNTA. ¿Por qué debe ser usted el próximo rector de la Universidad de Sevilla?

RESPUESTA. Debo ser la próxima rectora por muchas razones. Porque tengo solvencia, una experiencia en gestión transversal que me ha preparado para gestionar con rigor. Porque genero confianza, soy una persona cercana, que escucha y responde, con el consenso y el diálogo como instrumentos para avanzar hacia una meta común. Porque tengo capacidad de transformación, para consolidar lo bueno que se ha hecho y transformar los retos en oportunidades. Porque tengo un liderazgo internacional demostrado en investigación y gestión. Porque soy académica, no política, la política no debería entrar nunca en la Universidad. Y porque tengo un horizonte temporal para cumplir mi programa en un mandato de 6 años. Después de sus cinco siglos de historia, la Universidad de Sevilla se merece un liderazgo femenino, se merece una rectora.

P. ¿Incorporará talento de otras candidaturas en su equipo de gobierno?

R. No tengo inconveniente en ello, buscando siempre personas competentes, que tengan el mismo espíritu de servicio a la Universidad que mi equipo. La Universidad de Sevilla está llena de personas que gestionan con rigor académico, y que pueden aportar valor a nuestro proyecto.

P. ¿Mantendrá el actual modelo de estructura de vicerrectorados y decanatos o prevé una reorganización del equipo de gobierno?

R. Me atendré a lo que dicen nuestros Estatutos en cuanto a los órganos de gobierno, representación y participación, sus órganos colegiados y unipersonales, así como a los centros y estructuras académicas y sus órganos de gobierno, tales como las Facultades y Escuelas, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, entre otros.

P. ¿Qué entiende por transparencia?, ¿qué va a hacer para que se conozca la actual situación financiera de la Universidad de Sevlla y el desarrollo futuro de sus cuentas?

R. Nuestro programa está lleno de medidas destinadas a reforzar la transparencia. Entre ellas les podría destacar crear ventanillas únicas para los diferentes colectivos, publicar directorios estructurados de todos los servicios, un portal único para todas las aplicaciones de la US, hacer visible la agenda pública de la rectora y de su equipo, mantener audiencias públicas para las normativas que se lleven a Consejo de Gobierno, mejorar el propio Portal de Transparencia y conectarlo con nuestra Oficina de Análisis y Prospectiva, o retransmitir en streaming los Consejos de Gobierno, entre otras. En materia presupuestaria, se publicará anualmente en el Portal de Transparencia, junto a las cuentas anuales, un informe detallado y accesible sobre la ejecución presupuestaria y el uso de los recursos financieros. Además, incluiremos en la web de la Oficina de Análisis y Prospectiva una sección de datos abiertos, vinculada al Observatorio Económico de la US, con acceso público a los indicadores de gestión económica y administrativa.

P. ¿Qué medidas concretas tomará en los primeros seis meses para estabilizar al profesorado temporal y facilitar la promoción del Personal Docente e Investigador joven?

R. Nos preocupa la situación de precariedad del Profesorado Sustituto, y nos comprometemos a luchar por una mejora de sus condiciones salariales, a retribuirles el complemento de doctorado, así como a poner en marcha un plan de estabilización para este colectivo, promoviendo el reconocimiento de su docencia como mérito preferente en las plazas de Profesorado Ayudante Doctor. Por otro lado, impulsaremos la adaptación de la dedicación docente del Profesorado Ayudante Doctor/a de 240 horas a 180 horas. Finalmente, garantizamos el pago de quinquenios, sexenios y complementos autonómicos a todo el PDI laboral y a los contratados postdoctorales, bien a tiempo completo o a tiempo parcial.

P. ¿Cómo piensa mejorar las becas, ayudas o servicios que afectan directamente al estudiantado, más allá de las competencias del Estado o la Junta?

R. Nos proponemos incrementar la dotación económica de las becas propias de la US, y además implantar nuevas becas, como por ejemplo para estudiantes en situación de vulnerabilidad, para estudiantes que necesitan materiales específicos costosos (por ejemplo, de Arquitectura, Bellas Artes, Odontología), y ampliar las becas propias para movilidad internacional, entre otras actuaciones.

P. ¿Qué medidas de austeridad y buenas prácticas va a poner en funcionamiento para superar la muy delicada situación económica de la Universidad de Sevilla?

R. Nuestra propuesta es elevar la autofinanciación de la Universidad de Sevilla del actual 27,42% al 35% en 2031, mediante la puesta en marcha de un Plan de Captación de subvenciones y Recursos Propios, que permita una mayor diversificación de la financiación.

Dentro de esta estrategia se contempla la creación de dos nuevas oficinas especializadas. La Oficina de Captación de Fondos Estratégicos Institucionales, que contará con un equipo profesional especializado que negociará con el Banco Europeo de Inversiones, desarrollará políticas de mecenazgo y colaboración público-privada, y valorizará el patrimonio universitario con criterios de rentabilidad y retorno institucional.

P. ¿Qué estrategia seguirá para captar fondos europeos y aumentar la proyección internacional de la investigación en la US?

R. La US tiene una estructura muy consolidada para la captación de fondos europeos de investigación: la Oficina General de Proyectos Internacionales (OGPI), que he tenido el honor de coordinar en mi gestión anterior. La OGPI necesita un refuerzo de personal y una mayor conexión con otras unidades, como la Oficina de la Junta de Andalucía en Bruselas. La investigación y la internacionalización están estrechamente ligadas, y nuestro objetivo es reforzar las colaboraciones internacionales de los investigadores de la US, apoyando sus iniciativas, y creando redes y alianzas, siguiendo la misma estrategia bottom-up que hemos ido desarrollando en los años anteriores.

P. ¿Cómo potenciará la relación de la Universidad con la ciudad de Sevilla y su entorno social y económico?

R. Desde el punto de vista institucional, crearemos un Consejo Universidad-Ciudad, y un foro anual Universidad-Sociedad que promueva la interacción con entidades locales. Por otro lado, potenciaremos el desarrollo regional, dentro del ecosistema de innovación andaluz, potenciando la colaboración universidad-empresa, las cátedras de empresa y los centros de innovación. Nuestro objetivo es reforzar la colaboración con las pymes y convertirnos en su proveedor de innovación y transferencia del conocimiento.