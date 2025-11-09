El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026

El primer pabellón del Palacio de Congresos de Dos Hermanas abrirá sus puertas a principios del próximo año. En los últimos meses, han sido "numerosas" las peticiones recibidas por el Ayuntamiento nazareno para interesarse por este nuevo complejo, que comienza a comercializarse desde el consistorio para acoger los primeros eventos en 2026.

Así lo confirman a este periódico fuentes municipales, que aseguran que la "buena conectividad" de esta infraestructura, con facilidad de acceso y al pie de la SE-40, así como la amplia dotación de aparcamientos, ha traído consigo el interés de organizadores de congresos y eventos para celebrar sus encuentros en este lugar ubicado en el nuevo barrio de Entrenúcleos, donde hay proyectadas unas 20.000 viviendas y en el que vivirán alrededor de 60.000 residentes.

Interés de eventos consolidados

El nuevo Palacio de Congresos acogerá tanto citas locales que han congregado en los últimos tiempos gran expectación de la ciudadanía nazarena, como eventos consolidados en el panorama andaluz. Sus organizadores han llamado a la puerta del Ayuntamientopara ver las posibilidades que ofrece este nuevo complejo, si bien las fuentes han preferido no concretar, ya que aún se encuentra en fase de negociación.

"El Palacio de Congresos tiene muchos novios y novias y hay que cuadrar agendas porque, aunque es un espacio muy goloso, hay que ir poco a poco", abundan las mismas fuentes, que aseguran que se están cerrando los últimos flecos.

Hay que recordar que este proyecto cuenta con un total de cuatro pabellones que se ubican en un espacio de 210.000 metros cuadrados. La intervención se financia a través del propio consistorio, de fondos europeos o con recursos procedentes de la Diputación de Sevilla.

Dos aparcamientos

También se ha concluido la construcción de dos aparcamientos en este entorno de Dos Hermanas. El primero de ellos junto al apeadero “Casilla de los Pinos” en Avenida de la Libertad, que ocupa una superficie de 34.948 m2 y que cuenta con 1.204 plazas. Consta de cuatro bandas de aparcamiento en batería. Las dos centrales se prevén cubiertas con marquesinas dobles que incorporarán placas fotovoltaicas. Asimismo, se ha dotado de una red de infraestructuras para la instalación futura de cargadores de vehículos eléctricos.

El segundo también se ubica junto al futuro apeadero “Casilla de los Pinos”, concretamente en Venta Bermeja, ocupa 6.414,60 m2 y tiene 186 plazas. La ordenación posee una calle perimetral y una banda de aparcamientos en batería, y cinco calles transversales a modo de peine con dobles bandas de aparcamientos en batería, así como la red para la instalación de cargadores.

Nueva estación de tren

En cuanto a la estación de tren “Casilla de los Pinos”, actualmente se encuentra a la espera de la aprobación definitiva del proyecto de construcción para poder salir a licitación pública. Situado al nivel de las vías, el edificio de viajeros tendrá una imagen arquitectónica emblemática y vanguardista, reconocible en el municipio. El edificio, con una superficie de 500 m2, se desarrollará en una sola planta y acogerá el vestíbulo de viajeros, que conectará el exterior con los andenes, cafetería, y dependencias de atención al viajero y cuartos técnicos.

Palacio de Exposiciones y Congresos de Dos Hermanas, estación de adif / Ayuntamiento de Dos Hermanas

Contará con dos andenes laterales de 260 metros de longitud y 5 metros de ancho, que se conectarán mediante un paso inferior accesible y dispondrá de cerramientos perimetrales armonizados con la imagen de la estación y la seguridad del uso público del entorno.

Tendrá accesos peatonales y rodados a la estación que facilitarán su comunicación con otros medios de transporte (vehículo privado, taxis, bicicletas, etc.), integrados con el aparcamiento ejecutado por el Ayuntamiento en la Avenida Libertad. En la zona de aproximación a la estación se establecen espacios para paradas de vehículos, tanto públicos como privados, servicios de emergencias, taxis, autobuses y nuevos sistemas de movilidad.