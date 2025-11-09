Sevilla se blinda frente a las lluvias torrenciales: así será el tanque de tormentas que se construye en Estepa

Episodios como el último gran temporal que afectó a la provincia de Sevilla "van a ser más frecuentes" de aquí en adelante, según advirtió el delegado de la Aemet en Andalucía. Por eso algunos municipios como Estepa han decidido blindarse frente a lluvias torrenciales con una infraestructura diseñada para evitar los estragos de las borrascas: un tanque de tormentas.

Esta localidad sevillana arrancó el pasado mes de abril la construcción de una enorme balsa "que solucionará el problema de inundaciones del Polígono Industrial Sierra Sur", según apuntó el Ayuntamiento de Estepa. "La complejidad de la obra y el alto presupuesto que supone su ejecución ha sido una traba insalvable hasta ahora", detalló el Consistorio días antes de que comenzaran los trabajos.

Cinco meses después del inicio, la propia Delegación de Urbanismo informó que la intervención avanzaba "a buen ritmo". Y hace solo unos días, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, visitó la zona para comprobar el estado de "un proyecto fundamental" que cuenta con una inversión cercana a los "5,7 millones de euros", tal como aseguró Fernández el pasado jueves.

Así será el tanque de tormentas de Estepa

En el pliego de prescripciones técnicas del proyecto se justifica que algunas tormentas de los últimos años "han puesto en crisis el sistema de drenaje del núcleo, resultando claramente insuficiente". Esto ha dado lugar "a inundaciones que han producido daños materiales de cuantía en diversas zonas del pueblo, y han puesto en grave peligro a la población del municipio".

Este proyecto, según subrayó el Ayuntamiento, se ejecuta en dos fases: una primera, en la que se construye "un entubamiento e hinca que atraviesa las calles principales del polígono para canalizar las aguas de lluvia hasta el polígono industrial Corazón de Andalucía". Un enclave en el que en la segunda fase de las obras, se dispondrá "una balsa o tanque de inundaciones que almacenará el agua recogida".

Según destacó el propio Consistorio, este tanque "no estará aislado, sino que se integrará en un parque perimetral, por lo que la actuación supondrá una mejora en infraestructuras de ocio verde para la ciudad". Por tanto, a la instalación de este gran almacén para las lluvias se unirá en un futuro "un nuevo espacio verde periurbano", que se realizará en "la fase final" de la actuación.

Una vez terminada toda esta obra, el tanque de tormentas de Estepa podrá albergar hasta 60.000 metros cúbicos de agua. Pero no será pronto: el plazo de ejecución establecido en la adjudicación es de 12 meses, por tanto habrá que esperar al menos hasta la primavera del próximo año para ver terminado este tanque de tormentas en Estepa.