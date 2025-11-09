El impresionante acueducto que tuvo Sevilla en los tiempos de Julio César con 17 kilómetros de longitud: aún se puede visitar

Toda la ciudadanía conoce Sevilla, su capital, sus pueblos con encanto, sus paisajes de en sueño y sus monumentos. Pero, a pesar del amplio conocimiento que hay sobre toda la provincia, aún existen rincones ocultos para la mayoría de población y turistas. Es el caso de los Caños de Carmona, que durante la época romana fue un impresionante acueducto de 17 kilómetros de longitud que llevaba agua potable por toda la ciudad.

Así, esta monumental construcción fue una de las obras más emblemáticas y necesarias de la época al ser esencial para el abastecimiento de agua de la antigua Hispalis, lo que la convirtió en una pieza clave de la infraestructura romana en Sevilla.

Un acueducto de 17 kilómetros de longitud en Sevilla

Sus orígenes se remontan entre los años 68 y 65 antes de Cristo, cuando Julio César era cuestor de la ciudad, y se decidió construir esta obra para llevar agua por todo el territorio. Fue así como se puso en pie este acueducto romano de 17 kilómetros de longitud que comenzaba en el manantial de Santa Lucía, en Alcalá de Guadaíra, y se extendía hasta la Puerta de Carmona de Sevilla.

Era en este punto donde se había construido un gran depósito para distribuir el agua por distintos puntos de la ciudad, aunque principalmente se destinaba a las zonas en las que vivían las clases más pudientes, las Huertas del Rey y los Reales Alcázares, así como para suministrar fuentes públicas.

Este acueducto romano de Sevilla está formado por 400 arcos de ladrillo

Durante su recorrido, el acueducto combinaba tramos subterráneos y elevados, con arcos de medio punto rebajados entrecruzados con otros de menor radio. En total, esta formación estaba conformada por unos 400 arcos de ladrillo por los que pasaban 5.000 metros cúbicos de agua potable cada día, lo que permitía el abastecimiento de la zona.

Caños de Carmona, reliquia almohade destruida en 1912 / Nicolás Salas

Tras siglos en funcionamiento, el califa almohade Abu Yaqub Yusuf ordenó su reconstrucción en 1172 para asegurar así su funcionamiento, lo que hace que los restos que a día de hoy se mantienen sean un fiel reflejo de la mezcla de la avanzada ingeniería romana y la rica historia almohade de Sevilla.