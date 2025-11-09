José Luis Gutiérrez, candidato a rector: "El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam"

El decano de la Facultad de Odontología se presentó a estas elecciones a rector en la Universidad de Sevilla como el candidato de la renovación "necesaria" en una institución que ya ha cumplido 500 años. Tras protagonizar una activa campaña entre el estudiantado y en redes, ha conseguido ser el segundo más votado en la primera vuelta.

Los nuevos estatutos de la US, reformados recientemente, no solo incluyeron la obligatoriedad de que los rectores se elijan por sufragio universal ponderado, sino también, como dicta la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) a que haya un único mandato de una duración mayor, seis años. Esta obligatoridad afectaría a Gutiérrez que cumplirá 70 años, la edad de la jubilación en la Universidad, durante su tiempo al frente de la Hispalense si es elegido rector. Un cambio en la ley para extender la edad de jubilación a los 72 años depende del Gobierno central. Ha criticado a su contrincante, Carmen Vargas, por negarse a debatir en la campaña de esta segunda vuelta que se celebra este lunes, 10 de noviembre.

PREGUNTA. ¿Por qué debe ser usted el próximo rector de la Universidad de Sevilla?

RESPUESTA. La sociedad está cambiando de manera abrupta. La segunda vuelta se decide entre una candidatura que prácticamente mantiene la misma estructura de gobierno y las mismas personas que han gobernado la universidad los últimos 10 años, y, por oposición, otra candidatura, la nuestra, completamente renovada, con una alta capacidad de gestión. Creemos que la nueva realidad requiere de nuevas personas para afrontarla.

P. ¿Incorporará talento de otras candidaturas en su equipo de gobierno?

R. Ya lo estamos haciendo, en diferentes áreas, y también ideas. Medidas concretas de los sindicatos, para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) o reivindicaciones del colectivo PRECARIUS para el profesorado más vulnerable, que hemos integrado tras la primera vuelta y que mejoran nuestro programa. Queremos demostrar que la universidad se fortalece con el debate y la discrepancia constructiva, y es el lugar natural del disenso y la crítica.

P. ¿Mantendrá el actual modelo de estructura de vicerrectorados y decanatos o prevé una reorganización del equipo de gobierno?

R. Una de las propuestas de este equipo es la descentralización, y esto implica entregar poder en la toma de decisiones a niveles inferiores de la estructura de gobierno. El equipo actual tiene multitud de cargos intermedios, y es ahí donde habrá un gran recorte. Para que sirva de ejemplo, el vicerrectorado de relaciones internacionales tenía 2 cargos académicos hasta 2014, ahora, con Carmen Vargas, tiene 8, no hay nada que justifique una estructura de gobierno tan hipertrofiada.

En la primera semana, haremos difusión de la estructura de gobierno con las funciones de cada una de las áreas, en ella coexistirán áreas básicas de gestión (verticales) con áreas de coordinación (horizontales). Este tipo de estructura, la matricial, es lo que necesita la universidad en estos momentos. Menos personalismos y más gestión institucional colegiada y consensuada.

P. ¿Qué entiende por transparencia?, ¿qué va a hacer para que se conozca la actual situación financiera de la US y el desarrollo futuro de sus cuentas?

R. La transparencia tiene tres niveles: nos comprometemos a hacer una auditoría externa de las cuentas de la US, estos informes de auditoría se publicarán y se informarán de forma clara. La información pública es otro de los aspectos donde ganaremos en transparencia.

Por otro lado, ser transparentes no solo en los resultados sino también en los procesos, así, garantizaremos que la toma de decisiones es justa y no arbitraria. Ejemplo: el mapa de departamentos, lo publicaremos y ello permitirá a cualquier miembro de la comunidad universitaria ver las decisiones de incremento de profesorado. Por último, nos comprometemos a poner en marcha un código ético de buen gobierno: difundir agendas y gastos del equipo de gobierno, estos gastos han sido escandalosos en esta legislatura, incompatibles con la buena gestión y el rigor.

Solo el coche del Rector se licitó por 230.000 euros, yo sí soy rector iré en Tussam, daré ejemplo y pediré a mi equipo que se desplace en bicicleta, en metro, en transporte público... hay que empezar a ser ejemplares y que la comunidad nos perciba así. Además, evaluaremos los programas y proyectos que pongamos en marcha y difundiremos los resultados alcanzados y su impacto. Llevamos encadenados varios planes propios de investigación sin ser evaluados, ni el plan de igualdad, etcétera.

P. ¿Qué medidas concretas tomará en los primeros seis meses para estabilizar al profesorado temporal y facilitar la promoción del PDI joven?

R. Esto es otro escándalo. Carmen Vargas promete el paraíso en su programa, y presume de que el actual equipo de gobierno tiene una política envidiable, pero la realidad es que ellos han generado una bolsa aplastante de profesores sustitutos precarizados. La primera medida será aprobar de forma inmediata la estabilización del profesorado: toda profesora o profesor promocionará a la máxima categoría a la que esté acreditado (actualmente tienen que esperar seis años para promocionar de PAD a PPL, por ejemplo). Además a los sustitutos se subirá su salario, y podrán realizar estancias académicas y cobrar quinquenios y trienios (todo ello actualmente vetado para esta figuras).

P. ¿Cómo piensa mejorar las becas, ayudas o servicios que afectan directamente al estudiantado, más allá de las competencias del Estado o la Junta?

R. Hay un amplio margen de mejora en estos aspectos tan sensibles, no reduciremos la cantidad presupuestada actualmente en la US, pero estamos seguros de que, con una mejor gestión, multiplicaremos su efecto y su cobertura.

P. ¿Qué medidas de austeridad y buenas prácticas va a poner en funcionamiento para superar la muy delicada situación económica de la Universidad de Sevilla?

R. Hay muchas fuentes de optimización del gasto. Pongo algunos ejemplos: el rector, como ya decía antes, no necesita un coche oficial a su servicio de forma exclusiva, que cuesta más de 230.000 euros, es un anacronismo que podemos superar. El número de cargos intermedios es otra rémora económica. Otra forma de reducir gasto es cambiar la política de acuerdos marcos con empresas concretas (agencias de viajes, etcétera). En general, se trata de gestionar mejor.

P. ¿Qué estrategia seguirá para captar fondos europeos y aumentar la proyección internacional de la investigación en la US?

R. La gestión de los proyectos europeos en la US está descoordinada, intervienen varios vicerrectorados sin una estrategia común. A esto se añade la locura burocrática del vicerrectorado de investigación, que ha ido empeorando de forma progresiva año tras año, dirigido por el profesor Julián Martínez, que continuará en el equipo de la profesora Carmen Vargas. Este vicerrector ha conseguido ser la persona más famosa de la Universidad de Sevilla por su capacidad de generar burocracia. El último ejemplo son las comisiones de servicio para viajar, un trámite que se hacía en dos días ahora puede tardar tres meses. Esta locura burocrática implica que muchos/as investigadores/as desistan de pedir proyectos europeos coordinados por la Universidad de Sevilla u optan a ser parte de otras universidades europeas donde se gestionan los fondos de forma más eficiente. La universidad pierde millones de euros anuales por ese problema. Entre los investigadores existe la broma sevillana de que cuando te dan un proyecto de investigación dejas de investigar y ya solo te dedicas a la burocracia.

P. ¿Cómo potenciará la relación de la Universidad con la ciudad de Sevilla y su entorno social y económico?

R. Potenciar la relación de la Universidad con la ciudad de Sevilla y su entorno social y económico requiere una actitud de colaboración y diálogo. Defender los intereses de la Universidad no debe implicar un continuo enfrentamiento con los distintos agentes institucionales, como la Junta de Andalucía, el Gobierno central o el Ayuntamiento. La Universidad de Sevilla ha demolido todos los puentes con las otras instituciones. La universidad pierde mucho aislada, de espaldas a la ciudad, es algo que debemos recuperar con carácter inmediato.

La Universidad de Sevilla debe arreglar sus múltiples problemas internos y tiene la responsabilidad, además, más allá de su labor académica e investigadora, de implicarse en los problemas y los retos que afectan directamente a la ciudadanía, como la vivienda o la desigualdad. La Universidad de Sevilla debe cambiar, se espera mucho más de nosotros, y el cambio es, ahora sí, posible.