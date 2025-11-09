Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una persona en el incendio de una vivienda en Dos Hermanas

El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Virgen del Mayor Dolor sobre las 3:30 horas

Una persona ha perdido la vida y otra ha tenido que recibir asistencia sanitaria tras el incendio de una vivienda en Dos Hermanas registrado durante la madrugada de este sábado, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía. El suceso, que movilizó a varios efectivos de emergencia, se produjo en una casa del casco urbano cuando dos personas mayores quedaron atrapadas en su interior.

Incendio en la calle Virgen del Mayor Dolor

El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Virgen del Mayor Dolor sobre las 3:30 horas. El teléfono 112 recibió un aviso en el que se informaba de un incendio en una casa con dos personas mayores atrapadas en su interior.

La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

La Policía Local y los servicios sanitarios han confirmado que finalmente una persona ha fallecido y otra, una mujer, logró salir por sus propios medios de la casa y fue atendida en el lugar.

