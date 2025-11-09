NATURALEZA
Una ruta entre castañares y bosques cobrizos en Sevilla para disfrutar de la mejor cara del otoño: con un camino sencillo para hacer en familia
Este enclave de la provincia hispalense se puede recorrer mediante un trayecto circular de 5,6 kilómetros
Las rutas de senderismo se presentan durante estos meses de otoño como uno de los mejores planes para disfrutar de la inmensidad de la naturaleza de Sevilla y de sus cambios de tonalidades a cobrizas y doradas dejando un manto de color de indispensable visita. Y, a pesar de que en la Sierra Norte de Sevilla no son habituales los bosques de castaños debido a sus necesidades climáticas, existe un castañar que se ha convertido en uno de los mayores tesoros paisajísticos de la provincia.
Este enclave conformado por un denso bosque de castaños, quejigos, madroños y alcornoques perfecto para visitar en otoño es el sendero de los Castañares de Constatina, una ruta que permite a sus visitantes disfrutar de la transformación de su intenso verde en ocres y dorados durante estos meses de cambios a través de un recorrido sencillo perfecto para realizar en familia.
Un bosque de castaños en el corazón del municipio sevillano de Constantina
De ese modo, los senderistas pueden disfrutar de esta ruta compuesta por un trayecto circular de unos 5,6 kilómetros de longitud con dificultad media que se puede realizar en unas dos horas y que permite recorrer densos bosques de castaños y cultivos mediterráneos. Durante este trayecto, se puede contemplar la naturaleza más impresionante del territorio, así como los restos de las murallas y torres del Castillo de Constantina que, además, ofrece unas espectaculares vistas de la sierra y el propio pueblo desde el cerro en el que está localizado.
A diferencia de los castañares de otras provincias andaluzas, los de la Sierra Morena sevillana son ejemplares jóvenes, ya que se talaban cada 15 o 20 años para obtener vigas de construcción, toneles, barriles, vallas y varas para recoger aceituna.
Ruta por los Castañares de Constantina, en Sevilla
Además, los visitantes también puedes adentrarse en el interior del pueblo serrano en el que se encierra esta ruta, Constantina, y disfrutar de sus calles empedradas, sus casas blancas y sus rojos tejados, así como su emblemático conjunto monumental.
Esta ruta que permite realizar un paseo por los alrededores de Constantina parte de los viejos muros de piedra del municipio, flanqueados por olmos y olivares en una suave cuesta arriba que trascurre por huertos frutales y antiguos lagares, tras lo que se adentra en la zona de castaños. Siguiendo este sendero, se puede encontrar una espectacular panorámica de la sierra, tras lo que el camino desciende de vuelta y muestra el castillo de Constantina, una fortaleza de estilo almorávide cuyos restos aún se pueden contemplar.
