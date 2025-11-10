Andrés Salado: "Sevilla ha demostrado que la solidaridad y la esperanza también pueden sentirse en cada nota"

El Teatro de la Maestranza ayudó a construir otro puente de la solidaridad con el concierto solidario para recaudar fondos que permitan continuar el apoyo que están dando a más de 400 jóvenes afectados en centros educativos de la Comunidad Valenciana, organizado por Ayuda en Acción en colaboración con la Junta de Andalucía y la RTVA.

La batuta del foso madrileño y posteriormente sevillano la llevo el maestro Andrés Salado junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, en el que se escuchaba la unión entre la música latina y la europea. "Son jóvenes que llevan muchos años dedicando su vida para poder mostrar su trabajo a los demás. Y de jóvenes de Costa Rica a los jóvenes que han sufrido los efectos de la DANA me parece fantástico que la propia juventud ayude a los jóvenes que lo necesitan. Es un gesto muy bonito", expuso antes de dar comienzo la música.

Salado quiso aprovechar la ocasión y dedicó unas palabras a la pasión y el amor: "El amor se comunica como nada a través de la música y va directo al corazón", proclamó. "La música es un lenguaje universal, pero esta noche suena con un acento muy especial: el de la esperanza. Sevilla ha demostrado que la solidaridad y la esperanza también pueden escucharse y sentirse en cada nota. Y estamos sembrando esperanza".

La última vez que se subió al atril de la Maestranza fue para dirigir a la ROSS otro 9 de noviembre, pero de 2019. Desde entonces, Salgado ha asumido la dirección de la Orquesta de Extremadura y desde este año dirige la Orquesta Sinfónica del Vallés y es director titular y artístico de la Orquesta Nacional de Costa Rica, que acaba de cumplir 85 años de existencia el pasado 31 de octubre.

Fue un concierto caracterizado por su emoción y su flecha directa al corazón, gracias a la apasionada entrega del director hacia su orquesta, la complicidad con sonrisas, miradas y la interacción con el público, entre otros muchos fueron las claves del éxito.

Los asistentes pudieron disfrutar de un concierto dividido en dos partes: En la primera, piezas como Arenal 1968 de Alejandro Acuña Moreira, y Cuatro Elementos, concierto para marimba de Bernardo Quesada. Y la segunda parte caracterizándose por una metáfora de reconstrucción y belleza después de la adversidad, sonando Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky y el remate final con La gran puerta de Kiev conocido por ser uno de los finales más impresionantes de la música clásica, que sin duda alguna consiguió hacer vibrar y poner en pie al Maestranza, al ritmo de palmas se cerró el telón.

La solidaridad puede cambiar el mundo

"Este concierto nace de una herida reciente: la DANA que, hace poco más de un año, golpeó con fuerza a España, y muy especialmente a la Comunidad Valenciana. Fue una tragedia que dejó una profunda huella en la memoria de todos y que aún se siente en muchas familias. De aquella emergencia surgió también un compromiso: el de transformar el dolor en acción y la pérdida en futuro. Porque la educación, en momentos así, se convierte en mucho más que aprendizaje; es refugio, es estabilidad, es esperanza. Por eso, un año después, seguimos junto a las familias, los jóvenes y los equipos docentes -algunos presentes esta noche-, acompañándolos en el camino de la reconstrucción. A todos ellos, nuestro abrazo más sincero", expresó Rafael Dezcallar, presidente de Ayuda en Acción.

Para el director general de Ayuda en Acción, Jorge Cattaneo, "la solidaridad puede cambiar el mundo” y abogó por “invertir en juventud y en educación para que nadie se quede atrás".

La recaudación de los conciertos en Sevilla y Madrid se destinará íntegramente al programa IMPULSA de Ayuda en Acción que desde hace un año se dedica a acompañar a estudiantes de institutos de Aldaia, Alfafar, Alaquàs, Castellar y Picanya, ofreciendo apoyo educativo, emocional y económico para que ningún joven abandone sus estudios.

Desde la DANA de 2024, Ayuda en Acción ha permanecido junto a las comunidades afectadas, ofreciendo apoyo constante en los centros educativos dañados, becas, orientación y programas de empleabilidad. Con esta iniciativa, la organización reafirma su compromiso de continuar, al menos durante dos años más, fortaleciendo el acceso a la educación y el bienestar de la juventud.

Al concierto del Maestranza acudieron diversos representantes del Ayuntamiento y Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y las principales entidades sociales y empresariales.