Maestranza
Andrés Salado: "Sevilla ha demostrado que la solidaridad y la esperanza también pueden sentirse en cada nota"
El Maestranza recauda fondos para estudiantes afectados por la DANA de la mano de Andrés Salado y la Sinfónica Juvenil de Costa Rica en un concierto organizado por Ayuda en Acción
P. T.
El Teatro de la Maestranza ayudó a construir otro puente de la solidaridad con el concierto solidario para recaudar fondos que permitan continuar el apoyo que están dando a más de 400 jóvenes afectados en centros educativos de la Comunidad Valenciana, organizado por Ayuda en Acción en colaboración con la Junta de Andalucía y la RTVA.
La batuta del foso madrileño y posteriormente sevillano la llevo el maestro Andrés Salado junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, en el que se escuchaba la unión entre la música latina y la europea. "Son jóvenes que llevan muchos años dedicando su vida para poder mostrar su trabajo a los demás. Y de jóvenes de Costa Rica a los jóvenes que han sufrido los efectos de la DANA me parece fantástico que la propia juventud ayude a los jóvenes que lo necesitan. Es un gesto muy bonito", expuso antes de dar comienzo la música.
Salado quiso aprovechar la ocasión y dedicó unas palabras a la pasión y el amor: "El amor se comunica como nada a través de la música y va directo al corazón", proclamó. "La música es un lenguaje universal, pero esta noche suena con un acento muy especial: el de la esperanza. Sevilla ha demostrado que la solidaridad y la esperanza también pueden escucharse y sentirse en cada nota. Y estamos sembrando esperanza".
La última vez que se subió al atril de la Maestranza fue para dirigir a la ROSS otro 9 de noviembre, pero de 2019. Desde entonces, Salgado ha asumido la dirección de la Orquesta de Extremadura y desde este año dirige la Orquesta Sinfónica del Vallés y es director titular y artístico de la Orquesta Nacional de Costa Rica, que acaba de cumplir 85 años de existencia el pasado 31 de octubre.
Fue un concierto caracterizado por su emoción y su flecha directa al corazón, gracias a la apasionada entrega del director hacia su orquesta, la complicidad con sonrisas, miradas y la interacción con el público, entre otros muchos fueron las claves del éxito.
Los asistentes pudieron disfrutar de un concierto dividido en dos partes: En la primera, piezas como Arenal 1968 de Alejandro Acuña Moreira, y Cuatro Elementos, concierto para marimba de Bernardo Quesada. Y la segunda parte caracterizándose por una metáfora de reconstrucción y belleza después de la adversidad, sonando Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky y el remate final con La gran puerta de Kiev conocido por ser uno de los finales más impresionantes de la música clásica, que sin duda alguna consiguió hacer vibrar y poner en pie al Maestranza, al ritmo de palmas se cerró el telón.
La solidaridad puede cambiar el mundo
"Este concierto nace de una herida reciente: la DANA que, hace poco más de un año, golpeó con fuerza a España, y muy especialmente a la Comunidad Valenciana. Fue una tragedia que dejó una profunda huella en la memoria de todos y que aún se siente en muchas familias. De aquella emergencia surgió también un compromiso: el de transformar el dolor en acción y la pérdida en futuro. Porque la educación, en momentos así, se convierte en mucho más que aprendizaje; es refugio, es estabilidad, es esperanza. Por eso, un año después, seguimos junto a las familias, los jóvenes y los equipos docentes -algunos presentes esta noche-, acompañándolos en el camino de la reconstrucción. A todos ellos, nuestro abrazo más sincero", expresó Rafael Dezcallar, presidente de Ayuda en Acción.
Para el director general de Ayuda en Acción, Jorge Cattaneo, "la solidaridad puede cambiar el mundo” y abogó por “invertir en juventud y en educación para que nadie se quede atrás".
La recaudación de los conciertos en Sevilla y Madrid se destinará íntegramente al programa IMPULSA de Ayuda en Acción que desde hace un año se dedica a acompañar a estudiantes de institutos de Aldaia, Alfafar, Alaquàs, Castellar y Picanya, ofreciendo apoyo educativo, emocional y económico para que ningún joven abandone sus estudios.
Desde la DANA de 2024, Ayuda en Acción ha permanecido junto a las comunidades afectadas, ofreciendo apoyo constante en los centros educativos dañados, becas, orientación y programas de empleabilidad. Con esta iniciativa, la organización reafirma su compromiso de continuar, al menos durante dos años más, fortaleciendo el acceso a la educación y el bienestar de la juventud.
Al concierto del Maestranza acudieron diversos representantes del Ayuntamiento y Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y las principales entidades sociales y empresariales.
- Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
- José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
- Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa
- La Policía se despliega en el Polígono Sur por un nuevo tiroteo
- Las protestas por la crisis de los cribados vuelven a tomar Sevilla: 'Han convertido la sanidad pública en una vergüenza
- El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
- La Audiencia ordena reabrir la causa sobre el perito del móvil de Carcaño en el caso de Marta del Castillo
- La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este