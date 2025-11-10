Detenidas dos personas con casi 3 toneladas de aceitunas robadas y con documentación falsa
Los hurtos se llevaron a cabo en explotaciones agrícolas de Pilas, Aznalcázar, Benacazón y Umbrete
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras dos por la comisión de un delito de robo con fuerza y siete delitos de hurto de aceitunas, de la variedad gordal y manzanilla, en explotaciones agrícolas de las localidades de Pilas, Aznalcázar, Benacazón y Umbrete, así como un delito de falsedad documental tras alterar la documentación que acredita su trazabilidad para legalizar la venta en diferentes centros de compra.
El Equipo Roca de la Guardia Civil de la Compañía de Sanlúcar la Mayor, durante la recopilación de indicios realizados en la investigación de robos y hurtos de aceitunas y tras encontrar un patrón común en todos los hechos delictivos, lograron identificar a relacionarlos con su supuesta autoría. Se estima que el montante total de las aceitunas sustraída asciende a 2950 kilos.
Una vez localizados los centros de compra, se realizaron inspecciones con la finalidad de controlar la venta de la aceituna, observándose que los Documentos de Acompañamiento del Transporte (DAT), eran falsificados con el fin de legalizar el fruto e introducirlos en la cadena alimentaria. Además, se detectaron irregularidades en varias partidas de aceituna con un total de 3.300 kilos tras carecer sin documentación que acreditara su procedencia.
Estas actuaciones se encuentran enmarcadas en los operativos de prevención que la Guardia Civil establece en campaña de recolección de aceitunas, acentuando la coordinación entre diferentes unidades de la Guardia Civil, así como la coordinación con servicios de Guardería de Campo y agricultores, con el fin de dar respuesta a los delitos de hurto de aceitunas.
