La Diputación de Sevilla choca con el Ayuntamiento por la fosa Monumento: "Tienen que autorizar la obra"

"Uno de los grandes objetivos tiene que ser que en el menor tiempo posible en Sevilla no haya ninguna fosa". El presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha reclamado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que se ponga manos a la obra para desbloquear los trabajos en la fosa Monumento, la más grande de la provincia. El enterramiento se cerró en enero 1940 y el dirigente socialista espera abrirlo cuanto antes.

La exhumación de la fosa Monumento se incluye en el presupuesto provincial desde 2024. Sin embargo, la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Sevilla la mantienen bloqueada. "Que sea el alcalde quien explique cuál es su voluntad política, cuáles son los compromisos que le hacen no tener esa voluntad", ha reclamado Fernández. Este año tampoco podrá hacerse, ya que el Consistorio no lo incluye en sus presupuestos.

"Hay mucho por hacer todavía en la recuperación de la memoria, en el homenaje a las víctimas, en este caso, del golpe de Estado, de la guerra civil y de la represión franquista", ha señalado el también alcalde de la Rinconada, que ha subrayado que la fosa Monumento es una de las "asignaturas pendientes" de la democracia. Hace ocho meses que el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y el Estado firmaron un acuerdo que no termina de materializarse.

Una autorización municipal

En los trabajos de esta fosa, donde se calcula que se encuentran los restos de 2.700 personas, participarán a partes iguales las cuatro administraciones. "La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya ha activado los mecanismos para transferir los primeros 200.000 euros de la subvención", ha explicado Fernández, que denuncia que el Consistorio no ha destinado ninguna partida a esta materia.

"Hay que hacer una obra a fin de cuentas en este sentido y tiene que autorizarse directamente desde el propio Ayuntamiento de Sevilla", ha detallado el responsable provincial. Además, el proyecto que hay sobre la mesa no se reduce exclusivamente a las exhumaciones de los restos, sino que incluye también la identificación de los mismos, un proceso "más costoso", para entregarlos a las familias.

Desde la Diputación han pedido a la Junta de Andalucía que convoque la comisión de seguimiento sobre la fosa. Es allí donde el dirigente socialista espera que Sanz "dé las explicaciones oportunas de por qué después de ocho meses aún no se han activado todos los trabajos". "No entendemos es cómo a la altura que estamos todavía no se ha impulsado un proyecto tan importante para toda Sevilla", ha insistido.

Otras líneas de actuación

La Diputación ha creado este lunes el Observatorio para la Memoria Democrática. El organismo nace con un fin divulgativo y reúne a distintas personalidades y entidades (tienen representación los sindicatos y todos los partidos salvo Vox). La idea es "trabajar en la edición de material didáctico, en vídeos, en conferencias, en seminarios o en congresos". Todo para desarrollar políticas en esta línea o evaluar las que se llevan a cabo en la provincia.

Entre sus primeras actuaciones está el fomento del documental Exp. 95/36 Columna Minera, que se presentará en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, el 22 de noviembre en el Gran Teatro de la ciudad onubense. No es el único: "Hace un mes estuvimos en Coria del Río presentando también con el Ayuntamiento y una asociación memorialista de Sevilla un documental relativo a lo que ocurrió en el municipio".

La Diputación, de la mano de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que dirige Fernando Martínez, va a intervenir en 51 municipios de la provincia. Más de medio centenar de ayuntamientos ha participado en la convocatoria de un millón de euros de la institución provincial para desarrollar proyectos relacionados con las fosas comunes de la Guerra Civil que quedan en el territorio sevillano.