Operación policial

Encuentran cerca de 4 toneladas de hachís en un nuevo registro en una nave de Isla Mayor

La operación policial contra el narcotráfico en esta localidad sevillana sigue abierta y ya supera las cuatro toneladas y media de droga

Agentes de la Policía Nacional en el operativo

Agentes de la Policía Nacional en el operativo / JEFATURA

El Correo

El Correo

SEVILLA

La operación policial contra el narcotráfico ha continuado este lunes en la localidad sevillana de Isla Mayor. En las últimas horas, se ha localizado una nave e intervenido el cargamento de 3.800 kilos de hachís que iba en la lancha.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la droga intervenida hasta el momento en el marco de este operativo supera las 4 toneladas y media.

En el marco de este operativo, un agente resultaba herido de gravedad este sábado en un tiroteo, cuando los miembros de una organización criminal dispararon a los agentes que se encontraban en la operación. Durante esa jornada, la Policía incautó aproximadamente 700 kilos de hachís y recuperó dos vehículos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria en el Cuerpo Nacional de Policía, ha pedido este lunes al Ministerio de Interior "aumentar efectivos" y reforzar los medios en la lucha contra el narcotráfico.

En un comunicado remitido por la organización, ha denunciado la "grave falta" de medios materiales y humanos del cuerpo en Andalucía. Ha señalado que la situación "pone en riesgo su seguridad y la de la ciudadanía".

Andrés Salado: "Sevilla ha demostrado que la solidaridad y la esperanza también pueden sentirse en cada nota"

Uno de los policías tiroteados por los narcos en Isla Mayor: "Nos gritaban: 'Por ahí van los perros, mátalos, mátalos'"

La Diputación de Sevilla choca con el Ayuntamiento por la fosa Monumento: "Tienen que autorizar la obra"

Detenidas dos personas con casi 3 toneladas de aceitunas robadas y con documentación falsa

Los 'Pueblos Mágicos' de Sevilla que tienes que visitar sí o sí este otoño: con bosques cobrizos, calles empedradas y la mejor gastronomía
