Operación policial
Encuentran cerca de 4 toneladas de hachís en un nuevo registro en una nave de Isla Mayor
La operación policial contra el narcotráfico en esta localidad sevillana sigue abierta y ya supera las cuatro toneladas y media de droga
La operación policial contra el narcotráfico ha continuado este lunes en la localidad sevillana de Isla Mayor. En las últimas horas, se ha localizado una nave e intervenido el cargamento de 3.800 kilos de hachís que iba en la lancha.
Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la droga intervenida hasta el momento en el marco de este operativo supera las 4 toneladas y media.
En el marco de este operativo, un agente resultaba herido de gravedad este sábado en un tiroteo, cuando los miembros de una organización criminal dispararon a los agentes que se encontraban en la operación. Durante esa jornada, la Policía incautó aproximadamente 700 kilos de hachís y recuperó dos vehículos.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria en el Cuerpo Nacional de Policía, ha pedido este lunes al Ministerio de Interior "aumentar efectivos" y reforzar los medios en la lucha contra el narcotráfico.
En un comunicado remitido por la organización, ha denunciado la "grave falta" de medios materiales y humanos del cuerpo en Andalucía. Ha señalado que la situación "pone en riesgo su seguridad y la de la ciudadanía".
