Los productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis

La XVII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla' continua con esta 2ª edición a celebrar los próximos días 22 y 23 de noviembre en el Patio de la Diputación de Sevilla en el marco de la “Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla”. La celebración de esta feria se erige como una tradición entre los sevillanos, que la tienen como cita puntual de asistencia.

En ella se exponen para la venta los mejores productos gastronómicos (ibéricos, lácteos, aceite, dulces, mieles, conservas, …), que los pequeños empresarios de la provincia elaboran, producen y fabrican con todo su esfuerzo y dedicación, sabedores de la alta valoración y consideración que tienen entre el público asistente.

Cartel del evento. / El Correo

El evento cuenta con una nutrida representación de empresas de diferentes sectores de la provincia de Sevilla, con un total de 41 empresas expositoras. La feria recupera el escenario como elemento dinamizador del evento, y en el que se desarrollarán las diferentes actividades complementarias a la misma.

Horarios y dónde se celebrará

XVII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia' tendrá lugar en el Patio de Diputación de Sevilla en la Avenida de Menéndez Pelayo, 32, y es con entrada gratuita.

Los días de celebración son el sábado y domingo, 22 y 23 de noviembre. Los horarios son ininterrumpidos: el sábado de 11.00 a 20.00 horas y el domingo de 11.00 a 18.00 horas.

Objetivos de la feria: impulsar el desarrollo de la provincia

Entre los objetivos de este evento se encuentran el promover el desarrollo socioeconómico de la provincia de Sevilla, apoyar a los sectores económicos generadores de rentas sostenibles en el mundo rural y apoyar a las empresas y emprendedores locales en su promoción, así como prestarle ayuda de forma directa en la comercialización de sus productos y servicios.

Igualmente, se pretende fomentar las actividades relacionadas con el conocimiento de la gastronomía y de la producción artesanal de nuestra provincia, facilitar al público asistente la adquisición de estos productos y dar difusión y promocionar, las empresas y productos adscritos a la marca “Sabores de la Provincia de Sevilla.”