Los 'Pueblos Mágicos' de Sevilla que tienes que visitar sí o sí este otoño: con bosques cobrizos, calles empedradas y la mejor gastronomía

Andalucía está compuesta por 785 municipios repletos de historia, patrimonio, cultura y belleza que hacen de cada uno de ellos lugares únicos en los que disfrutar de una comunidad repleta de riquezas. Y entre estas localidades, solo unas pocas destacan sobre las demás por ser consideradas las más "singulares" y "mágicas". Es el caso de dos municipios de Sevilla, que han sido incluidos en el prestigioso listado de los Pueblos Mágicos de España.

"Son pueblos que guardarás en tus recuerdos más gratos, que compartirás con tu familia, tus personas más queridas y cercanas. Son Pueblos Mágicos", ha asegurado la publicación, que destaca su gastronomía, tradiciones, fiestas y "atardeceres especiales" que llenan "el alma" de quienes recorren su interior.

El Coronil, uno de los 'Pueblos Mágicos' de España, localizado en Sevilla

Entre estos 'Pueblos Mágicos' de España localizados en Sevilla se encuentra El Coronil, un municipio situado en la Campiña sevillana a apenas 54 kilómetros de la capital y con una estratégica ubicación entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. "Las suaves ondulaciones de la campiña abrazan este pueblo, pero al acercarnos a la provincia de Cádiz, la topografía se transforma, revelando la presierra con su vegetación única, guiándonos hacia la mágica Vía Verde", ha señalado la publicación sobre esta localidad que se encuentra atravesada por el Arroyo Salado y el río Guadalete.

El Coronil / Diputación de Sevilla

Tal y como ha indicado, cualquier estación del año es idónea para visitar El Coronil gracias a su "lienzo cambiante", en el que predominan sus verdes trigales, los ocres de otoño, la inmensidad de su mar de girasoles y la tranquilidad de su tierra parda.

"El Coronil destaca por sus tradiciones, su rica gastronomía y la hospitalidad de su gente", ha recalcado al respecto sobre este entorno que cuenta con una amplia tradición culinaria y un protagonismo especial de sus embutidos caseros locales, como la morcilla, chorizo y caña de lomo. A esto se suma su amplia variedad de bares y restaurantes en los que disfrutar tanto de su cocina tradicional como sus propuestas de fusión y comida callejera.

Además, en este municipio se pueden visitar verdaderas joyas arquitectónicas, como la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, el Castillo de las Aguzaderas, el Castillo de la Villa, la Casa de la Marcela o la Ermita del Calvario, entre otros.

Utrera, otro de los 'Pueblos Mágicos' de Sevilla

En el listado de 'Pueblos Mágicos' de Sevilla se encuentra también Utrera, una "encantadora ciudad" que cuenta con una amplia y rica historia y un patrimonio cultural único. "Con sus raíces que se remontan a la época romana, Utrera ha sido testigo de influencias y conquistas a lo largo de los siglos, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y en su identidad", ha señalado la publicación.

Utrera / Diputación de Sevilla

Esta huella se puede encontrar en su propio casco antiguo, convertido en un laberinto de calles estrechas y pintorescas salpicadas por edificios de estilo andaluz y patios adornados con ﬂores. Además, entre su patrimonio arquitectónico también destaca su Castillo de Utrera, una fortaleza medieval ubicada en lo alto de una colina desde donde se pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores; así como la diversidad de plazas de interés de las que dispone, como la Plaza de la Constitución.

"Con su encanto histórico, su riqueza cultural y su ambiente acogedor, Utrera es un destino que captura el corazón de quienes la visitan", ha señalado la publicación que, además, recomienda probar su rica cocina, con platos típicos como el gazpacho, salmorejo, rabo de toro o su conocido mostachón utrerano, una especie de tartaleta crujiente rellena de crema pastelera y espolvoreada con azúcar glas.

Utrera / Diputación de Sevilla

A esta oferta culinaria se suman los vinos con Denominación de Origen Protegida Utrera, que se producen en los viñedos cercanos a la ciudad, así como los bares y restaurantes de la zona, con "tapas tradicionales, pescados y mariscos frescos, y embutidos ibéricos".