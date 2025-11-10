Renovación o continuismo: la Universidad de Sevilla elige su futuro en unas elecciones ajustadas

La comunidad universitaria de la Hispalense, formada por más de 80.000 personas entre estudiantes, se enfrenta a una jornada clave para decidir su futuro. Este lunes se celebra la votación en segunda vuelta de los dos candidatos con más respaldo: Carmen Vargas, vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización del rector saliente, y, por tanto, deudora de las políticas que gasta ahora han marcado la gestión de Miguel Ángel Castro; y José Luis Gutiérrez, decano de la Facultad de Odontología que se ha presentado a este proceso electoral como la persona que encarna la renovación "necesaria" en una institución que ya ha cumplido 500 años.

El resultado de la primera vuelta presumen que la de hoy serán unas elecciones muy reñidas: la catedrática de Microbiología Carmen Vargas fue la candidata más votada en la primera vuelta con el 26,62% de los votos mientras que el catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial y actual decano de Odontología José Luis Gutiérrez obtuvo el 21,96% de los votos ponderados.

En su programa, Vargas ha defendido la necesidad de un "liderazgo femenino" y Gutiérrez ha clamado por la necidad de una "optimización del gasto" y una "mejora de la gestión".

Los últimos días han estado marcados por las críticas a Vargas por negarse a un debate a dos en esta fase final. La candidata continuista ha defendido que ya era suficiente con el debate a siete de la primera fase de estas elecciones.

Este lunes 10 de noviembre se celebrará la segunda votación, en horario de 9 a 20 horas. En esta misma jornada, según informó el Rectorado, se conocerán los resultados provisionales. En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las mismas ponderaciones. Y el viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector o rectora a electo y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.

Formada por más de 80.000 personas -71.000 alumnos matriculados, más de 4.600 docentes e investigadores y casi tres mil profesionales de administración y servicios-, su comunidad universitaria supera la población de la mayoría de los municipios sevillanos. Su presupuesto de 634 millones de euros para el curso 2024/2025, supera al de toda la Diputación de Sevilla (610,6 millones) y es seis veces superior al del todopoderoso Ayuntamiento de Dos Hermanas (100 millones), financia 18 centros, 100 titulaciones y proyectos de investigación e innovación que dinamizan Sevilla. Sólo en personal, la Universidad de Sevilla destina 434 millones de euros: es, no en vano, la gran empresa de Sevilla y su provincia con 32 centros universitarios entre propios y adscritos y 134 departamentos.