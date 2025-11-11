Las telas del Cuarto del Almirante del Alcázar de Sevilla, desgarradas a la espera de una restauración

El Real Alcázar tiene en marcha varios proyectos de restauración, no solo en su interior, también en el exterior en las casas del Patio de Banderas, para poner a punto uno de los monumentos más visitados de Sevilla y parte fundamental de su título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque algunos están pendientes de recibir el visto bueno, con deterioros a la vista de cualquier visitante. Según las imágenes a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, una de las estancias afectadas es la Sala de Audiencias del Cuarto del Almirante, donde se encuentra la Virgen de los Mareantes, retablo de Alejo Fernández que preside esta ubicación desde la primera mitad del siglo XVI.

Como se puede apreciar, el recubrimiento de la tela está hecho jirones, en un estado de deterioro y desgarro importante. Según explican fuentes municipales a este periódico, la restauración del entretelado de este salón está contemplada por el Alcázar pero aún no se ha podido ejecutar. Está pendiente de que dé luz verde la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, desde el pasado mes de julio.

Entretelado deteriorado en la Sala del Almirante del Real Alcázar de Sevilla / El Correo

A través del Patio de la Montería se llega a diversas estancias de la Casa de la Contratación en la que están comunicadas el Cuarto del Almirante, la Sala de Audiencias o la Sala de los Abanicos. La estancia principal es el Cuarto del Almirante, donde se exhiben lienzos como La Exposición Iberoamericana de 1929, de Alfonso Grosso, y otros de la familia real. Allí se hacen actualmente actos como el primer ciclo 'El piano del almirante', cuatro conciertos a piano, que arrancó en octubre y finalizó hace unos días.

Y al lado está la Sala de Audiencias, en su momento fue usada como capilla, con el retablo de la Virgen de los Mareantes de Alejo Fernández o escudos de almirantes que navegaron hacia las Indias occidentales. Este espacio, según explica la Archidiócesis de Sevilla, "tiene un artesonado del siglo XVI de gran belleza", como una de las obras más importante de Alejo Fernández, que la pintó entre 1531 y 1536.

El Alcázar de Sevilla, inmerso en restauraciones

La semana pasada el alcalde, José Luis Sanz, ya advirtió sobre el estado de las casa del Patio de Banderas, concretamente las número 1, 10 y 12, que son propiedad del Gobierno de España. La Gerencia de Urbanismo ha tenido que actuar de urgencia en la casa número 12 y se plantea expropiar la número 10 porque las filtraciones de agua están afectando gravemente a la Cocina del Maestre o el Patio de los Yesos. Según dijo el primer edil popular, el deterioro del monumento puede suponer la pérdida de de la catalogación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO otorgada en 1987 al conjunto monumental que conforman el Alcázar, la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias.

Además de esta intervención, en los últimos meses desde el Alcázar se han impulsado otras restauraciones. Recientemente, el Real Alcázar ha culminado las actuaciones de restauración y mejora en la Biblioteca del Maestre, para devolverla a su esplendor, respetando su valor histórico y adecuando el espacio a las necesidades actuales de uso institucional.

El Cenador de Carlos V, una de las joyas patrimoniales del Alcázar de Sevilla, tendrá que esperar hasta 2026, con una restauración con una inversión de dos millones de euros. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado ya la licitación de una de sus grandes actuaciones de restauración para el próximo ejercicio con la que se pretende poner fin al deterioro de un monumento histórico artístico que está declarado como Bien de Interés Cultural.

También se han adjudicado las obras de conservación y restauración de la fachada del Apeadero en el Patio de Banderas, con un importe de adjudicación de más de 215.000 euros y un plazo máximo de ejecución de cinco meses. Además, por 216.000 euros, las obras para la rehabilitación de la Casa del Inglés.

Otros espacios sujetos a trabajos son el pasillo que conecta el Patio de las Muñecas con el Jardín del Príncipe en el Palacio de Pedro I, el Estanque de Mercurio o la Sala de Exposiciones del Salón Alto del Edificio del Apeadero.